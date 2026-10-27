Canarias reduce el paro en 4.300 personas y suma 38.100 empleos en el tercer trimestre

El paro disminuyó en Canarias en 4.300 personas durante el tercer trimestre de 2026, hasta situarse en 131.600 desempleados, un 3,2% menos que en los tres meses anteriores, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Durante el mismo periodo se crearon 38.100 empleos, lo que sitúa al archipiélago por encima del millón de personas ocupadas.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, calificó los resultados de "muy alentadores" y destacó que las islas se sitúan en torno al 10% de desempleo, un nivel que consideró especialmente significativo.

El Gobierno apunta ahora a la calidad del empleo

Domínguez señaló que, una vez alcanzadas estas cifras, el objetivo debe ser que el crecimiento del empleo se traduzca también en puestos de mayor calidad y en mejores condiciones económicas para las familias canarias.

El vicepresidente defendió que la creación de empleo constituye la "mejor política social", aunque reconoció que el reto pasa por conseguir que los trabajadores tengan menos dificultades para llegar a final de mes.

En este sentido, situó la diversificación económica como una de las vías para impulsar sectores de mayor valor añadido que puedan generar empleos con mejores salarios.

El Ejecutivo autonómico también trabaja, según explicó Domínguez, en medidas destinadas a facilitar que el sector privado pueda aumentar las remuneraciones sin que esas mejoras queden absorbidas por la inflación.

Los datos de la EPA dejan así a Canarias con 131.600 desempleados al cierre del tercer trimestre, después de reducir el paro en 4.300 personas y crear 38.100 puestos de trabajo.