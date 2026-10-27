Clavijo anuncia que irá a los tribunales" si persiste el "abandono" del Gobierno ante el repunte migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este martes la "absoluta falta de respuesta" del Gobierno central tras la carta remitida a Pedro Sánchez para solicitar medidas de emergencia ante el repunte de llegadas por vía marítima. Unas declaraciones realizadas previamente a su participación en un foro celebrado, este martes, en Las Palmas de Gran Canaria.

El mandatario autonómico ha lamentado que el Ejecutivo nacional "no haya atendido el requerimiento formal" ni las "tres peticiones" cursadas desde hace semanas por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Clavijo ha anunciado su desplazamiento inmediato a la isla de El Hierro para respaldar a las administraciones locales y constatar una situación que ha calificado de "muy compleja". Según ha advertido el mandatario, el hospital insular se encuentra "saturado" y con los "profesionales desbordados", al tiempo que las condiciones de custodia en las instalaciones provisionales de acogida dejan "mucho que desear".

El dirigente canario ha hecho hincapié en que esta presión en el archipiélago "no responde a un episodio fortuito, sino a un escenario advertido" con antelación tras el impacto de las políticas comunitarias en materia de asilo. Clavijo ha afeado a los ministerios competentes que "hayan ignorado" las alertas recogidas en los informes del Ministerio del Interior y del CNI, donde "ya se constataba" la reactivación de la ruta atlántica.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado la "convocatoria inmediata" de la Junta de Seguridad para coordinar medios y disponer de un "diagnóstico riguroso" de la situación real. Clavijo ha insistido en que su interlocución se plantea de "Gobierno a Gobierno", exigiendo responsabilidades directas a quien retiene las competencias exclusivas sobre el control de las fronteras nacionales.

Por último, Clavijo ha explicado que el archipiélago continuará utilizando "todos sus medios propios" para ofrecer un "trato digno a los recién llegados", si bien ha advertido de que su gabinete "no tolerará un abandono indefinido". "Si esta situación persiste en el tiempo sin auxilio" del Estado, el Gobierno canario "sopesa acudir a los tribunales" para exigir el "cumplimiento estricto" de las obligaciones estatales.