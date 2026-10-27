Canarias pide "unidad de acción" para evitar protestas como las de Barcelona y Bilbao

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado una respuesta coordinada con "unidad de acción" para evitar que en las islas se reproduzcan los disturbios y tensiones registrados en Bilbao y Barcelona.

Durante la apertura de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias, el dirigente autonómico vincula estos episodios a la "frustración que sufren las nuevas generaciones", que tienen dificultades para desarrollar su proyecto vital ante la "imposibilidad de acceder a un inmueble" pese a contar con formación cualificada y un empleo estable.

Clavijo ha destacado la situación en la que se encuentra el archipiélago en cuestión. "Podemos decir con carácter general que Canarias va bien, pero a las familias canarias no les va tan bien", admitió antes de alertar de que esa circunstancia acabará desembocando en "contestación social si no se ofrecen soluciones tangibles" a quienes "han hecho todo lo que les decían que tenían que hacer".

El Ejecutivo autonómico ha defendido una estrategia basada en la "agilización burocrática y los incentivos fiscales". Entre las actuaciones puestas en marcha, Clavijo destaca la necesidad de "facilitar la disponibilidad de suelo y acelerar la concesión de licencias urbanísticas", dos de las principales razones que encarecen la edificación. Asimismo, subraya la reciente rebaja en los presupuestos insulares para eximir del IGIC la compra de inmuebles de menos de 200.000 euros a jóvenes menores de 40 años, reduciendo la carga tributaria en las operaciones de compraventa.

Por último, el mandatario regional insiste en que los problemas estructurales de las islas "exigen la implicación de la Administración del Estado y de las instituciones comunitarias". En este sentido, el Gobierno canario ha solicitado al Ejecutivo central un convenio específico dotado con 105 millones de euros, una cuantía a la que se añadirán otros 200 millones de fondos propios regionales para el parque habitacional.

Clavijo apela a una "firme unidad de acción política" para defender los intereses insulares tanto en el futuro marco financiero de la Unión Europea como en la negociación del modelo de financiación autonómica.