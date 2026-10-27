Convocan disturbios vandálicos en Santa Cruz de Tenerife siguiendo el modelo de Barcelona

Las calles de Santa Cruz de Tenerife se enfrentan a una amenaza importada. La ola de vandalismo que ha sacudido capitales europeas en Francia o Italia, y que recientemente dejó un rastro de escaparates rotos y pillaje en Barcelona, pretende desembarcar en Canarias. Aprovechando el escaparate de la noche de Halloween, grupos organizados desde el anonimato preparan un asalto a la tranquilidad de la capital tinerfeña.

El modo de operar es el mismo que calcinó el centro de la Ciudad Condal. A través de redes sociales, se orquesta una concentración sin rostro. El llamamiento, publicado en este cartel por redes sociales, fija el objetivo: este 31 de octubre a las 17:30 horas en la neurálgica calle Castillo. Con consignas beligerantes como "¡Que se note nuestra fuerza!" y declarándose "inspirados en las movilizaciones de Francia", el aviso busca reclutar a jóvenes para tomar la principal arteria de Santa Cruz.

Sin manifiesto ni propósito

A diferencia de las protestas ciudadanas habituales, aquí no hay demandas. No existen documentos reclamando mejoras, ni principios que sostengan la convocatoria. Se trata de un ejercicio de agitación pura, donde el único fin previsible es el desorden. La etiqueta de "movilización social" sirve como simple coartada para intentar justificar lo que en la práctica es delincuencia. El anonimato digital permite a los instigadores empujar a jóvenes y menores al vandalismo, buscando calcar los saqueos oportunistas que ya han arruinado a comerciantes franceses y catalanes bajo una falsa apariencia de rebeldía.

Alerta en el tejido comercial

Para la economía local, la amenaza es directa. La calle Castillo concentra a cientos de pequeños empresarios y trabajadores que sostienen el pulso de la ciudad. Estos comerciantes, que levantan la persiana cada mañana sorteando la creciente presión fiscal y la inflación, ven ahora cómo sus negocios quedan a merced de una destructiva moda viral. Permitir que el centro de la capital se convierta en un escenario de impunidad supone un golpe directo al esfuerzo diario de quienes generan verdadera riqueza y empleo en las islas.

La defensa del orden y el respeto a la propiedad privada forman la base de cualquier sociedad próspera. La libertad para pasear, comprar o trabajar no puede someterse al capricho de quienes organizan el caos desde un teléfono móvil. El reto ahora es asegurar que este jueves prime la normalidad y la ley frente al vandalismo de importación.