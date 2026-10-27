De las urnas de Brasil a Canarias, por qué la victoria de Lula marca el futuro del precio de la carne

La ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, logrando un inédito cuarto mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, quien ha rechazado reconocer inicialmente la derrota en un país profundamente polarizado y con un Congreso dominado por el Partido Liberal, no es un asunto de política exterior ajeno a las Islas. Muy al contrario: el rumbo que tome el Ejecutivo de Brasilia respecto a las exigencias sanitarias de la Unión Europea determinará el precio que las familias y la hostelería canaria pagarán por un producto básico como la carne durante el próximo bienio.

El escenario político se resuelve en el peor momento comercial posible entre el gigante sudamericano y Bruselas. El pasado 3 de septiembre, la Comisión Europea suspendió las importaciones de carne de vacuno, aves de corral y otros productos de origen animal procedentes de Brasil tras detectar que el país no ofrecía garantías suficientes sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria que prohíbe el uso de antibióticos y antimicrobianos como promotores del crecimiento del ganado. Aunque a finales de octubre Bruselas ha abierto la puerta a readmitir progresivamente la carne de ave tras una auditoría favorable, el cerrojazo sobre el vacuno es total y va para largo.

Tal y como recogía Marta Arce para este medio, el director de auditorías de salud de la Comisión Europea, Eric Thevenard, advirtió recientemente ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que Brasil debe garantizar un sistema de trazabilidad integral que acredite que las reses no han recibido estos fármacos durante toda su vida. Dado que el ciclo entre el nacimiento y el sacrificio del animal ronda los veinticuatro meses, incluso si el nuevo gabinete de Lula implantase hoy mismo los controles exigidos por Bruselas, la carne de vacuno brasileña tardará un mínimo de dos años en regresar a los supermercados españoles y canarios.

137,82 millones de carne importada por Canarias a Brasil en lo que va de 2026

Para comprender la magnitud del impacto en la economía insular, basta con radiografiar la balanza comercial del Archipiélago. En una economía estructuralmente dependiente del exterior para alimentar a su población residente y a los millones de turistas que recibe anualmente, la importación en lo que va de año representa casi 138 millones de euros, una cifra que evidencia hasta qué punto cualquier alteración arancelaria, logística o regulatoria en los mercados internacionales se traslada de forma automática a la estructura de costes de las Islas.

Dentro de ese enorme flujo comercial con terceros países, el gigante sudamericano ocupa una posición hegemónica gracias a las ventajas históricas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el instrumento europeo diseñado para abaratar la entrada de insumos y alimentos básicos en las regiones ultraperiféricas. En el conjunto de España se compraron a Brasil 19.100 toneladas de carne de vacuno en 2025; sin embargo, la exposición relativa del Archipiélago a los mataderos brasileños es infinitamente superior a la media nacional.

Según los datos que manejan las patronales isleñas CEOE y la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), entre el 50 % y el 70 % de la carne de pollo y de vacuno que se consume en el Archipiélago procede del mercado brasileño, una cuota que se dispara hasta un abrumador 90 % en el caso de la pechuga de pollo congelada, insumo fundamental para el canal Horeca (hoteles, restaurantes, bares y comedores escolares).

Lula, la burocracia lenta y encarecimiento en origen

La reválida de Lula da Silva plantea una paradoja económica para el abastecimiento canario. Por un lado, su Administración mantiene canales diplomáticos más institucionales con Bruselas que los de su rival y ha tratado de reaccionar a las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) para salvar las exportaciones avícolas y desbloquear el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el modelo de Lula pasa por asumir las llamadas «cláusulas espejo» y reforzar la intervención estatal y el control administrativo sobre los productores para satisfacer a Europa. En la práctica, esto significa que las granjas y mataderos brasileños que quieran volver a vender vacuno a los importadores canarios dentro de dos años tendrán que costear sistemas de certificación y trazabilidad mucho más caros desde el nacimiento del ternero. Es decir: con Lula se mantiene viva la vía diplomática para levantar los vetos, pero se acaba para siempre la era de la carne brasileña ultrabarata. Además, su discurso geopolítico tras la victoria, advirtiendo de que Brasil no será un actor periférico ante las presiones externas, anticipa duras negociaciones comerciales en las que Brasilia exigirá contrapartidas antes de plegarse sin más a los dictados regulatorios europeos.

¿Qué habría pasado con una victoria de Bolsonaro?

Si la balanza electoral se hubiese inclinado del lado de Flávio Bolsonaro, respaldado por el músculo parlamentario del Partido Liberal y la poderosa Bancada Ruralista que representa al agronegocio más desregulado, el escenario para Canarias habría sido diametralmente opuesto en las formas, aunque igualmente crítico en el fondo.

La doctrina económica bolsonarista aboga por la desregulación masiva del campo, la reducción de las inspecciones medioambientales y sanitarias, y la máxima competitividad vía reducción de costes de producción. Si dependiera exclusivamente de los precios en origen, un Gobierno de Bolsonaro habría garantizado a los importadores canarios toneladas de vacuno y pollo a precios imbatibles. No obstante, dado que Canarias forma parte del territorio aduanero y fitosanitario de la Unión Europea, una victoria de Bolsonaro habría supuesto un choque frontal e inmediato con la Comisión Europea.

Bajo una Administración bolsonarista reacia a aceptar las auditorías comunitarias sobre antibióticos o deforestación, a las que suelen calificar de proteccionismo verde europeo, Bruselas no solo habría mantenido el veto de dos años al vacuno, sino que difícilmente habría propuesto readmitir el pollo brasileño, cronificando un bloqueo total e indefinido. Para Canarias, el triunfo de Bolsonaro habría significado pasar de una crisis temporal de trazabilidad a una guerra comercial abierta entre Bruselas y Brasilia, dejando a los distribuidores isleños sin su principal proveedor de forma permanente y bloqueando de raíz cualquier avance en el tratado con Mercosur.

El menú del día al Puerto de Las Palmas y el campo canario

El impacto de esta encrucijada política y regulatoria ya se está materializando en situaciones concretas a lo largo del tejido productivo del Archipiélago: