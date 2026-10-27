Domínguez defiende diversificar la economía canaria para crear empleo más estable y de mayor valor

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha defendido este martes la necesidad de diversificar la economía del archipiélago para atraer sectores de alto valor añadido capaces de generar puestos de trabajo más estables y trasladar el crecimiento económico a la realidad de los ciudadanos.

Durante el encuentro informativo Canarias hacia el futuro, celebrado en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, Domínguez sostuvo que esta diversificación debe desarrollarse sin descuidar el turismo, al que calificó como el principal motor económico de las islas.

Su planteamiento pasa por mantener y proteger la industria turística mientras Canarias trabaja para incorporar nuevas actividades que ofrezcan mayor rentabilidad y estabilidad laboral.

Del crecimiento económico a los hogares

Domínguez señaló como uno de los principales retos lograr que los buenos resultados macroeconómicos tengan un reflejo directo en las condiciones de vida de la población.

En este sentido, defendió fomentar sectores de alto valor añadido y abordar también la desafección de parte de los trabajadores hacia la industria turística.

El vicepresidente vinculó esta transformación con problemas como el incremento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda. A su juicio, sin avanzar en diversificación y vivienda, será difícil que el crecimiento económico termine repercutiendo en la economía cotidiana de las familias.

Energía y conectividad digital

Entre los obstáculos para el desarrollo económico de Canarias, Domínguez situó también la situación del sistema energético, con infraestructuras que considera obsoletas y que requieren renovación.

El vicepresidente hizo referencia a los ceros energéticos registrados recientemente, entre ellos el de Lanzarote, como ejemplo de las debilidades que afrontan las islas en este ámbito.

También señaló la mejora de la conectividad digital como una herramienta para facilitar la llegada de nuevas inversiones y actividades económicas al archipiélago.

Domínguez defendió así mantener el turismo como principal motor de la economía canaria mientras se incorporan nuevos sectores que permitan ampliar las oportunidades laborales y reducir la dependencia de una única actividad.