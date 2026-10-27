El Gobierno canario autoriza la 'Planta de Tigaiga' pese a la negativa del Ayuntamiento de Los Realejos

El Gobierno de Canarias ha autorizado las instalaciones eléctricas de generación denominadas ‘Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW-Planta Tigaiga’, en el término municipal de Los Realejos, en Tenerife. Una autorización administrativa publicada este lunes, 26 de octubre, en el Boletín Oficial de Canarias.

Según se destaca en el documento oficial, el pasado 5 de diciembre de 2024, la entidad DISA Generación presentó, ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, la pertinente solicitud para lograr la autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública para la ejecución del proyecto.

Negativa del Ayuntamiento de Los Realejos y alegaciones

Políticos, vecinos y algunas asociaciones presentaron alegaciones en su oposición a la instalación de la planta de propano. La Asociación Ecologista Turcón y la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, además del Concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos, Eladio Jesús Hernández González.

Recordar que todos los partidos políticos del ayuntamiento, entre los que se encuentran el Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, se han opuesto al proyecto. Para ello, han decidido en pleno presentar un recurso administrativo y suspender "cautelarmente" el permiso.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, que aseguró durante el pleno que "se ha mantenido contacto permanente con la plataforma vecinal de La Cruz Santa, igual que previamente ocurrió con los vecinos y vecinas de La Zamora", manifestó también "entender perfectamente la inquietud de la ciudadanía ante la posibilidad de este tipo de instalaciones generadoras de electricidad cerca de sus hogares" y, habiéndose instalado ya una dentro del Polígono Industrial La Gañanía, reiteró su "rechazo a que Los Realejos deba acoger otra más habiendo 31 municipios en toda la isla".

En este sentido, el consistorio reconoce la "necesidad de garantizar" el suministro eléctrico en Tenerife, pero considera que esa necesidad debe atenderse "mediante soluciones y emplazamientos compatibles con la protección de las personas y del territorio".

Mediante una moción aprobada el jueves, 24 de septiembre, González reafirmó el "sentir realejero, el rechazo y oposición a la instalación de dicha planta eléctrica dentro del término municipal". Desde el consistorio destacaron remitir un texto para pedir que "reconsideren el proyecto, para que no sea declarado de interés general y se paralice su implantación y para que no obtenga financiación pública al no contar con apoyo institucional ni social". Una solicitud que fue expuesta al Gobierno de Canarias y su Consejería de Transición Ecológica y Energía y Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, así como al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como parte financiadora del proyecto, y a la entidad DISA Generación.

Entre los diferentes detalles que argumentaron para sostener su negativa se encontraba el incumplimiento de la normativa urbanística y de distancias a viviendas (el suelo carece de plan parcial y se considera rústico), el agravio comparativo con otras plantas similares, y cabe destacar el rechazo unánime del consistorio, "consideran injusto" que dos de las ocho plantas previstas en Tenerife estén en Los Realejos. Además de destacar la falta de estudios sobre impacto ambiental, ruido y calidad del aire, la incoherencia con la transición energética por el uso de combustibles fósiles, y petición de priorizar renovables y almacenamiento. Por último, detallaron que existe un riesgo ambiental y exigencia de garantías financieras.

Características de la planta

La planta cuenta con diferentes características como ocho grupos motogeneradores contenerizados, con motores de ciclo Otto de gas, de 1.880 kWe cada uno (11 kV, 50 Hz). Además de almacenamiento de propano en dos depósitos horizontales de 200 metros cúbicos cada uno, en una zona segregada de unos 605 metros cuadrados. Según recoge el documento, el suministro se hace mediante cisternas.

La planta cuenta también con un edificio auxiliar-eléctrico de 205,16 metros cuadrados y subestación elevadora ‘SET Los Realejos 20/11 kV’. También tiene conexión a 20 kV con la Subestación Los Realejos de EDistribución, mediante cable subterráneo.

Conocimiento del impacto ambiental

La Dirección General de Calidad Ambiental, el 31 de agosto, ha destacado la resolución sobre el impacto ambiental de la planta para el entorno. Se ha realizado un estudio de medición de campos magnéticos, incluido el efecto acumulado con la planta de emergencia ya existente en Los Realejos (14,68 MW). Junto con un estudio de impacto acústico antes de las obras, con escenarios de ocho grupos funcionando y valores de inmisión respecto a los núcleos de población. En esa medición han destacado también la valoración del efecto dominó de las posibles accidentes con instalaciones cercanas, con informe favorable de la Dirección General de Emergencias, Plan de Autoprotección e informe de seguridad (Real Decreto 840/2015).

Se ha estudiado las medidas para reducir el impacto acumulativo de las emisiones de NOx, dado que se desconocen las horas anuales de funcionamiento y que la otra planta de emergencia está a unos 200 metros. El informe ha señalado también la proximidad de núcleos residenciales.

Por último, se ha tenido en cuenta la barrera vegetal perimetral y prospecciones ornitológicas previas a las obras, además de estudiar la adaptación de viviendas del entorno para reducir el ruido y rediseñar la ubicación de los componentes para alejarlos de las viviendas.

El alcalde ya adelantó recursos para "impedirlo"

Durante el pleno en el Ayuntamiento de Los Realejos, el pasado 24 de septiembre, el alcalde adelantó, además, que se dispondrá de los "servicios administrativos y jurídicos" municipales necesarios para "impedir que la instalación se implante" en el término municipal de Los Realejos.

Ahora, en octubre, esa resolución no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar un recurso de alzada ante la Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación.