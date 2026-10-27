Fallece Cristina Calero, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento regional, a los 35 años

La diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Calero ha fallecido a los 35 años en el Hospital General de Lanzarote, donde ingresó durante la pasada noche. La parlamentaria habría sufrido un posible ictus del que no pudo recuperarse.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en Coalición Canaria, formación en la que Calero inició su trayectoria política desde las juventudes nacionalistas y con la que llegó al Parlamento de Canarias en la actual legislatura.

Diputada por Lanzarote desde 2023

Cristina Calero García representaba a Lanzarote en la Cámara autonómica desde el 31 de julio de 2023, integrada en el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Desde entonces, participó en la actividad parlamentaria y en distintas comisiones relacionadas con asuntos de interés para el archipiélago.

Su labor política estuvo vinculada, entre otras cuestiones, a las necesidades de Lanzarote y La Graciosa. En sus intervenciones parlamentarias abordó asuntos como las infraestructuras hidráulicas, las ayudas a autónomos y pequeñas empresas y las necesidades de los pacientes que deben desplazarse fuera de la isla para recibir atención sanitaria.

En una de sus intervenciones más recientes, la diputada solicitó al Gobierno de Canarias información sobre la tramitación de las ayudas destinadas a autónomos y pymes tras la pandemia, según publicó el medio insular Isla de Lanzarote el pasado 21 de octubre.

Bióloga y profesora de Formación Profesional

Además de su actividad política, Calero era licenciada en Biología y había ejercido como profesora de Formación Profesional. Su trayectoria profesional y su vinculación con el nacionalismo canario marcaron su recorrido hasta convertirse en representante de Lanzarote en el Parlamento regional.

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con incredulidad por compañeros de partido y personas de su entorno político, según las primeras informaciones difundidas este martes.