Golpe a la conectividad canaria: el fin del queroseno barato encarecerá los vuelos

La programación aérea para la temporada de invierno refleja una notable desaceleración en la conectividad del Archipiélago. Según los datos facilitados por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), las compañías han ofertado 29,7 millones de asientos para volar a las islas, lo que representa un modesto incremento del 0,1% en comparación con 2025. Este comportamiento dista de la dinámica observada en la red aeroportuaria estatal, donde la capacidad crece un 5,5% hasta alcanzar los 145 millones de plazas, impulsada por incrementos significativos en aeródromos como Madrid (+9,7%), Palma de Mallorca (+6%) o Sevilla (+5,9%).

El presidente de ALA, Javier Gándara, señala que la prudencia de las aerolíneas responde al riesgo de una menor demanda y a la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio entre Israel e Irán. A esta contención de la oferta se suma la erosión de los márgenes financieros. Tras un verano en el que las empresas absorbieron las alzas del combustible, la caducidad de las coberturas de queroseno a precios prefijados, que han descendido de niveles de reserva del 70-80% a un máximo del 40% de cara al verano de 2027, obligará a repercutir los sobrecostes energéticos en las tarifas pagadas por el usuario.

Salida de la deuda del descuento de residente y balance de pasajeros

En el ámbito presupuestario e institucional, el sector ha registrado un avance sustancial respecto a la deuda pendiente del Ministerio de Transportes por la aplicación de la bonificación del 75% para residentes insulares. Frente a los 800 millones de euros adeudados que la patronal aérea denunció en la primavera de 2025, la aceleración de las transferencias estatales permitirá saldar por completo dicho pasivo en el plazo de un mes, evitando que estos retrasos afecten de forma estructural a la liquidez de las aerolíneas.

Esta regularización de los flujos de caja coincide con cifras récord en el movimiento de viajeros dentro de la red nacional. Durante los primeros nueve meses del año, los aeropuertos españoles registraron 257 millones de pasajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. El volumen acumulado mantiene la previsión de un cierre de año histórico en el tráfico aéreo global, aunque la proyección para Canarias queda marcada por la rigidez de las frecuencias y la presión inflacionaria en el coste del combustible.

Normativa ambiental europea e impacto de la transición energética

El futuro económico del transporte aéreo en los territorios insulares está fuertemente condicionado por los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. La revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) introduce cargas fiscales adicionales, ante las cuales ALA reclama ampliar la reserva de derechos gratuitos hasta un mínimo de 500 millones para amortiguar el encarecimiento de los trayectos periféricos.

Simultáneamente, las compañías deben afrontar el mandato progresivo de utilización de combustibles sostenibles de aviación (SAF), cuyo uso obligatorio pasará del 2% actual al 20% en 2035. Pese a que el SAF reduce entre un 80% y un 100% las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida sin exigir modificaciones en las aeronaves, su elevado precio y la escasa disponibilidad en el mercado de variantes sintéticas (e-SAF) suponen un severo obstáculo. Por ello, el sector requiere que las administraciones activen incentivos públicos que protejan la viabilidad económica del transporte aéreo y aseguren la asequibilidad del servicio en regiones altamente dependientes del avión como Canarias.