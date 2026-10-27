Hecansa invierte 11 millones de fondos europeos para liderar la FP Dual en Canarias

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), la empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha alcanzado un 73,16% de ejecución de los fondos europeos Next Generation EU concedidos para el periodo 2023-2026. Durante la sesión del Consejo de Administración celebrada, se dio a conocer que la entidad ha movilizado ya 10.992.590,87 euros sobre una partida total asignada por la Unión Europea de 14.928.929,29 euros.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que esta inyección de capital permite elevar la calidad de las instalaciones y consolidar a la empresa pública como un pilar de formación profesional competitiva. Por su parte, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, detalló que las inversiones han financiado reformas estructurales en espacios docentes clave, incluyendo la adecuación y actualización tecnológica de cocinas de prácticas y áreas de recepción.

Consolidación del Plan Estratégico y modelo de FP Dual Intensiva

El Consejo de Administración evaluó de igual modo el despliegue del Plan Estratégico 2025-2028 de Hecansa, marco de actuación aprobado formalmente en septiembre de 2025 para posicionar a la entidad como referente nacional en la Formación Profesional Dual Intensiva. Este modelo pedagógico se caracteriza por articular una estructura lectiva al 50%, alternando las clases teóricas en los centros con el desempeño profesional retribuido en el tejido hostelero.

La implantación de esta modalidad se apoya en alianzas estratégicas a través de contratos de formación en alternancia con firmas líderes del sector hotelero, entre las que se encuentran Barceló Hotel Group, Iberostar Hotels & Resorts, H10, Satocan y Princess Hotels & Resorts. Esta fórmula garantiza una inserción laboral directa del alumnado y responde a las exigencias operativas y cualitativas de la industria turística regional.

Cohesión territorial y oferta de formación complementaria

Junto a los programas reglados, Hecansa ha descentralizado su actividad académica mediante iniciativas de formación complementaria no reglada extendidas a la totalidad del Archipiélago. La planificación estratégica busca garantizar el acceso equitativo a la capacitación profesional en todas las islas, superando las barreras del territorio continental e insular periférico.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la impartición del taller itinerante «Gastronomía local: cercanía, circularidad y gestión responsable», desplegado en todas las islas, incluida La Graciosa. La propuesta académica integra criterios de sostenibilidad económica y ambiental, promoviendo el uso del producto local de km 0 y la concienciación sobre la economía circular entre las nuevas promociones de profesionales de la restauración y la hostelería insular.