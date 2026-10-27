Incautan 57,5 kilos de mejillones extraídos ilegalmente en Fuerteventura

Un total de 57,5 kilos de mejillones de la especie 'Perna perna' fueron incautados, el pasado domingo, por la Policía Local de Pájara, en la isla de Fuerteventura, ha informado el consistorio.

Concretamente, mientras la policía detectaba, en la zona de Agualiques, a dos personas realizando actividades de marisqueo sin contar con los permisos correspondientes. Los implicados también superaban el límite de tres kilos establecido por la nueva normativa, como ha dejado constancia el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Una vez realizado el procedimiento correspondiente por los agentes locales, se tramitaron las denuncias específicas.

Más casos de marisqueo furtivo en la zona

Como ha señalado el consistorio, durante este 2026 han existido diferentes casos de marisqueo furtivo en la zona, identificados por los agentes que vigilan el litoral majorero.

El Ayuntamiento de Pájara ha recordado en la nota que la extracción de especies marinas sin autorización, así como el incumplimiento de las cantidades permitidas, "puede conllevar sanciones".

Por ello, ha insistido en la "necesidad de respetar la normativa" que regula esta actividad y "evitar prácticas" que puedan afectar a los recursos marinos del municipio