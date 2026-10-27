La economía social sostiene 20.000 empleos directos en Canarias mediante 3.500 empresas

El espacio La Industrial en Tegueste ha acogido las Jornadas de Economía Circular e Inserción Social, organizadas por Islas Responsables Lab (IRLab), iniciativa adscrita al Gobierno de Canarias. Durante la apertura institucional, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, cifró el tejido productivo del sector en aproximadamente 3.500 empresas de economía social operativas en el Archipiélago, las cuales generan empleo directo para cerca de 20.000 personas, con una representación femenina que supera el 50% de la fuerza laboral.

El análisis gubernamental sitúa a la economía social como una herramienta de articulación territorial indispensable en una geografía fragmentada como la canaria. Cabello enfatizó que este modelo supera la visión convencional del reciclaje al integrar la cohesión social en su núcleo operativo, canalizando puestos de trabajo estables y de calidad hacia colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. La estrategia autonómica persigue consolidar la transición desde planteamientos teóricos de sostenibilidad hacia dinámicas de inserción laboral con arraigo local y capacidad de respuesta al reto demográfico.

Gestión del residuo textil y descarbonización: el reto de la economía circular

La vertiente ambiental del encuentro estuvo centrada en el sector textil, identificado como una línea de actuación prioritaria para la descarbonización regional. El presidente del Comité de Personas Expertas en Cambio Climático, Aridane González, expuso en su ponencia inaugural que la migración del modelo productivo lineal al circular resulta clave para mitigar las emisiones contaminantes del Archipiélago y atenuar la dependencia exterior. La propuesta aboga por transformar el residuo textil insular en materia prima de segunda vida mediante la formación, la conectividad sistémica y la escalabilidad de proyectos, abarcando desde canales de reutilización hasta usos industriales.

En este marco, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, destacó los proyectos desarrollados a través de la Dirección Insular de Residuos para estructurar un sector textil con valor añadido a nivel insular. Por su parte, la representación de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), a cargo de Ana Gómez, abordó los imperativos de la Ley de Residuos respecto a las cuotas de reserva de mercado para empresas de inserción, la recogida selectiva municipal y el principio de responsabilidad ampliada del productor, orientados a prolongar el ciclo de vida de los materiales y evitar la generación de desecho urbano.

Gobernanza, contratación pública responsable y alianzas interinstitucionales

El desarrollo de las jornadas incluyó espacios de debate técnico sobre las herramientas regulatorias que permiten acelerar la consolidación de las empresas de inserción. En mesas de trabajo con representantes de la Red Anagos, la Fundación Ataretaco, la Fundación Isonorte, Hiebra Social, la Fundación Deixalles, Re-viste y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se analizó el encaje operativo de las entidades del tercer sector dentro de la cadena de valor de los residuos.

La jornada concluyó evaluando el papel de la contratación pública responsable como catalizador del cambio de modelo productivo. La presencia del director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés; el director insular de Residuos de Tenerife, Alejandro Molowny; el coordinador del Observatorio de Contratación Pública Responsable, Samuel García; el concejal de San Bartolomé de Tirajana, José Ruyman Cardoso; y el presidente de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican), Eduardo Calderón, sirvió para ratificar la necesidad de alinear la compra pública de los ayuntamientos, cabildos y Ejecutivo autonómico con los clausulados sociales y ambientales previstos en la normativa.