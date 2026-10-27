Las 240 viviendas de alquiler asequible de Las Torres dan un nuevo paso con el estudio del subsuelo

El proyecto para construir 240 viviendas protegidas de alquiler asequible en Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, da un nuevo paso con la adjudicación del estudio geotécnico de los terrenos donde se levantará la futura promoción.

Geursa ha adjudicado los trabajos a Labetece Ensayos Técnicos Canarios por 40.660 euros, con un plazo de ejecución de un mes una vez que se formalice el contrato.

Las viviendas se proyectan sobre dos parcelas municipales situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, detrás del centro comercial Las Ramblas.

El subsuelo se analizará antes de redactar el proyecto

El estudio permitirá determinar las características del terreno antes de definir las soluciones técnicas necesarias para la construcción de los edificios.

Los trabajos incluirán reconocimientos geotécnicos, ensayos de campo y laboratorio y un análisis hidrogeológico, además de comprobar la posible agresividad del terreno.

También se estudiará la existencia de nivel freático, los diferentes estratos del subsuelo y los parámetros necesarios para diseñar las cimentaciones.

Los resultados servirán para analizar la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierra, establecer las tensiones que puede soportar el suelo y estimar los posibles asientos de las futuras construcciones.

La información obtenida será utilizada posteriormente para definir las cimentaciones, los muros de sótano y las soluciones de contención dentro del proyecto constructivo.

39,6 millones para las 240 viviendas

La futura promoción cuenta con una financiación de 39,6 millones de euros aportada por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.

La inversión forma parte del convenio firmado en enero de 2026 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para desarrollar las 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.

El Ayuntamiento actuará como promotor de la actuación y conservará la titularidad de las viviendas una vez construidas.

El siguiente paso dependerá ahora de los resultados del estudio geotécnico, que aportará la información necesaria sobre el terreno para avanzar en la redacción del proyecto de construcción.