Lopesan frena nuevos proyectos en Fuerteventura por la falta de vivienda para trabajadores

La falta de vivienda se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en Canarias. Lopesan Hotel Group asegura que esta situación ya está condicionando algunas de sus inversiones por las dificultades para atraer y mantener trabajadores en las islas.

El director general de la compañía, José Alba, explicó este martes en el encuentro Canarias hacia el futuro, organizado por Europa Press en Las Palmas de Gran Canaria, que la vivienda, el transporte y la renovación de los destinos se encuentran entre las principales preocupaciones del grupo.

Lopesan dispone de cuatro parcelas en Fuerteventura y, según Alba, dos de ellas podrían contar con proyectos y licencia. Sin embargo, la compañía no está avanzando en su desarrollo ante el riesgo de no poder disponer del personal necesario por la falta de vivienda, infraestructuras y servicios públicos.

Dificultades para construir y encontrar trabajadores

El problema no se limita a la contratación posterior de empleados. Alba aseguró que constructoras de Fuerteventura, Lanzarote y algunas de Gran Canaria están trasladando expectativas bajas sobre su capacidad para cumplir los plazos de proyectos de gran tamaño.

Los complejos que desarrolla Lopesan pueden superar las 700 u 800 habitaciones y alcanzar períodos de construcción de unos cuatro años, lo que aumenta las necesidades de mano de obra durante todo el proceso.

En Gran Canaria, el grupo mantiene además tres proyectos empantanados. Entre ellos se encuentran la ampliación del Villa del Conde, un proyecto junto a Expomeloneras y otra parcela situada a continuación.

Alba considera que disponer de vivienda resulta esencial para atraer profesionales y garantizar su permanencia en el sector.

Suelo para otras 400 o 500 viviendas

Lopesan sostiene que su división de construcción ha desarrollado alrededor de 1.000 viviendas en los últimos 20 años y que actualmente dispone de suelo sobre el que podrían levantarse otras 400 o 500.

La compañía reclama, sin embargo, que los proyectos sean rentables, urbanísticamente viables y que los procedimientos administrativos tengan plazos previsibles.

Según Alba, esas tres condiciones no se cumplen actualmente, lo que dificulta avanzar en nuevas promociones. También defendió buscar fórmulas para liberar suelo destinado a vivienda protegida.

Las carreteras también condicionan el crecimiento

El transporte constituye otro de los problemas señalados por Lopesan. Alba considera que la actual red de carreteras se está convirtiendo en un lastre y reclama agilizar el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad.

Entre las alternativas planteó favorecer áreas residenciales desde las que los trabajadores puedan alcanzar sus centros de empleo en unos 30 minutos.

175 millones para renovar los hoteles de Gran Canaria

El grupo también puso el foco en la renovación de los destinos turísticos. Lopesan cifra en 175 millones de euros la inversión realizada para reformar su planta hotelera en Gran Canaria durante los últimos cinco años.

Alba aseguró que actualmente no queda ninguna cama del grupo en la isla que no haya sido renovada durante ese periodo y reclamó que las administraciones acompañen esas inversiones con mejoras en infraestructuras públicas, playas y zonas comerciales.

La vivienda y las conexiones de transporte se sitúan así, según Lopesan, entre los principales condicionantes para seguir desarrollando nuevas inversiones y atraer a los trabajadores necesarios para ejecutarlas y mantenerlas en funcionamiento.