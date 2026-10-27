María Tavío, sobre la actualidad del Covid en Canarias: "Uno de cada tres pacientes con síntomas lo tiene"

Con la vuelta a la rutina tras las vacaciones, el pasado mes de septiembre, la reciente incorporación a la vida laboral y educativa ha supuesto nuevos contagios de virus respiratorios en Canarias, entre ellos el Covid-19.

Según el informe de la Dirección General de Salud Pública, en la última semana de septiembre, se registró un repunte en las infecciones por coronavirus en el archipiélago. Lo que ha marcado una tasa de incidencia atendida de 13,1 casos por cada 100.000 habitantes en la Red de Atención Primaria. Una fecha concreta comprendida entre el 21 y 27 de septiembre de 2026.

Para conocer más en profundidad la situación que se vive actualmente en el archipiélago, desde Libertad Digital Canarias hemos contactado con María del Mar Tavío, catedrática de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, en esa misma universidad, que nos ofrece una visión más amplia de los datos, la repercusión y las actuaciones ante ese aumento de pacientes con virus en las islas.

Según informa Tavío, en Canarias entorno a un 30% de los pacientes que acuden por síntomas respiratorios a la consulta de atención primaria, de ese conjunto de ciudadanos, aproximadamente el 30% se confirman que son SARS-CoV-2. Unas pruebas que realizan a través de los test rápidos.

Una cifra que marca un "goteo continuado" tanto en las islas como en el resto de España, un porcentaje que ha ido "ascendiendo progresivamente", ha destacado la experta. En el caso concreto del coronavirus, ha resaltado la catedrática, se ha superado lo que se considera el "umbral epidémico". Una situación que, como apunta la experta, "no significa" que estemos en una pandemia y tampoco que vayamos hacia ella en un futuro.

La vuelta a las relaciones sociales como detonante

Desde el punto de vista de la microbióloga y expertos de la salud que trabajan en ese ámbito, ha apuntado actualmente "no se puede considerar" al COVID-19 como una infección respiratoria estacional, se debe englobar más con lo relacionado a un "comportamiento social". Es decir, la reciente reincorporación, mayormente, a la actividad laboral después de las vacaciones de verano, es lo que "favorece esa transmisión", dejando un poco de lado esa "relación" con las temperaturas.

Aumento de las medidas de refuerzo

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, se van a aumentar las medidas preventivas y de refuerzo durante este invierno para prevenir y tratar los futuros posibles contagios.

Con el "refuerzo de profesionales" en el ámbito sanitario, ha señalado Tavío, el objetivo es hacer frente a esa posible subida de contagios en atención primaria y a nivel hospitalario, ya que "a más circulación del virus conlleva un "mayor número" de personas que tengan finalmente que ser hospitalizadas, ha detallado la experta.

Una situación sanitaria que se "desconoce" todavía, pero con la que hay que iniciar un proceso de "prevención". En cuanto a las entradas en las camas de los hospitales, al "aumentar" el número de casos, "mayor será la posibilidad" de que personas "más vulnerables" tengan alguna "complicación y exija que sean hospitalizadas", ha añadido ella.

El profesor de Máster de Salud Pública en la Universidad Europea de Madrid, Borja Jesús Herraiz, también nos ofrece una visión global de cómo se están dando los casos víricos en el resto del país. Además de ofrecernos sus recomendaciones para evitar contagiarse y contagiar a los demás.

El experto ha dejado claro que la gripe se "asocia más a la parte estacional", cuando "llega el frío y el invierno", teniendo en cuenta que en estos momentos los "casos de Covid son mayores", ha resaltado. "Es el claro vencedor, hay más casos que de gripe", ha señalado, dada la alta transmisión y la facilidad para trasmitir el virus.

En relación con la actuación de la ciudadanía, para Herraiz, cree que lo pasado con el coronavirus ya se ha olvidado. "No hemos aprendido nada del momento de la pandemia", ha recalcado, dejando claro la importancia de usar la mascarilla cuando aparecen los síntomas, en espacios con muchas aglomeraciones y cerrados, "para evitar los contagios". La gente ha "perdido el miedo" y tienen en la cabeza que "ya fue agua pasada", ha añadido.

Las protección para las personas "vulnerables" es necesaria, ha destacado, tanto en centros de salud, hospitales como en sitios públicos y en las reuniones sociales.

La gripe no se encuentra "por encima de ese umbral"

Los ciudadanos pueden contraer diferentes virus que conllevan diversos síntomas como tos, fiebre, malestar o dolor de cabeza, unos cuadros respiratorios entre los que se encuentra la gripe.

Para Tavío, en lo que se refiere a este virus, existe "un ligero aumento", pero "no se considera" que actualmente que pueda estar "por encima del umbral epidémico".

Más virus como el adenovirus o rinovirus

Tavío ha enunciado otros virus menos escuchados, que "siguen circulando", en la temporada de otoño especialmente y cuando comience el invierno, como es el caso del adenovirus y el rinovirus, que pueden producir una sintomatología similar a la del covid. La experta ha recomendado el "uso de mascarillas" para evitar la transmisión a otras personas que estén en el entorno y que puedan ser "más susceptibles" a esa infección por esos virus, ha destacado.

El pico de incidencia comenzará a producirse "aproximadamente a principios del invierno", ha añadido, lo que en el caso del virus respiratorio sincitial, el mayor número de casos se da a finales de octubre. Aunque destaca que en 2025, se redujeron bastante los casos de ese virus respiratorio sincitial en niños, lo relacionado con cuadros de bronquiolitis y neumonía.

También casos de Bronquitis y bronquiolitis

Dejando atrás el covid y la gripe, Herraiz tiene en cuenta hablar sobre otros casos de virus como la Bronquitis y bronquiolitis.

Durante el mes de septiembre, los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años han aumentado alrededor de un 16%, lo que supone un riesgo entre los más pequeños y los mayores de 80 años. El sanitario ha recalcado que "ya ha comenzado el proceso de vacunación del virus respiratorio sincitial tanto a los mayores como a los bebés", que son los principales grupos de riesgo. Además de personas con con asma o con Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a las que es más "fácil que se les reagudice" su patología y acaben en diversas complicaciones, ha recogido.