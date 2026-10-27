Moeve plantea sustituir combustibles fósiles por biocombustibles en la generación eléctrica de Canarias

Moeve asegura estar en condiciones de incorporar biocombustibles a la generación eléctrica de Canarias como alternativa a los combustibles fósiles, aunque vincula su implantación a cambios en la regulación estatal.

Así lo ha señalado este martes el director de Moeve en Canarias, Carlos Giner Monleón, durante el encuentro informativo Canarias hacia el futuro, organizado por Europa Press en Las Palmas de Gran Canaria.

La compañía relaciona esta posibilidad con el desarrollo del denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y, en concreto, con el complejo que está construyendo en Huelva para producir biocombustibles.

Según Giner Monleón, esta infraestructura permitiría disponer de producción suficiente para incorporar estos combustibles renovables a la generación eléctrica del archipiélago y avanzar en la sustitución de los de origen fósil.

La implantación depende del Miteco

El responsable de Moeve ha advertido, sin embargo, de que el proyecto necesita cambios regulatorios antes de poder materializarse en Canarias.

En concreto, ha apuntado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) como la administración con capacidad para modificar el real decreto que regula esta actividad y permitir el paso de combustibles fósiles a renovables en la generación eléctrica.

Moeve ya ha presentado un estudio a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y, según Giner Monleón, este documento también fue abordado durante una reunión bilateral con el Miteco.

La compañía sostiene que la reducción de toneladas de CO2 que pueda alcanzar Canarias estará directamente relacionada con la sustitución progresiva de combustibles fósiles por biocombustibles.

El coste dependerá de aumentar la producción

Giner Monleón también ha reconocido que la transición no será inmediata y que uno de los factores determinantes será alcanzar una escala de producción suficiente para reducir el coste unitario de estos combustibles.

Moeve vincula además la descarbonización de la generación eléctrica con el posicionamiento turístico de Canarias, al considerar que avanzar hacia un territorio con menores emisiones podría aportar un valor añadido al destino.

La propuesta queda, por tanto, condicionada tanto a la modificación de la regulación estatal como a que la producción de biocombustibles alcance una escala que permita reducir sus costes.