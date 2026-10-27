Tenerife ante el reto turístico, más plazas y precios altos frente a estancias más cortas

Los indicadores del sector turístico en Tenerife correspondientes al periodo acumulado entre enero y agosto reflejan una divergencia entre el volumen físico de visitantes y el cómputo final de noches contratadas. Según el balance facilitado y atribuido a Turismo de Tenerife, el número de turistas alojados en establecimientos hoteleros y apartamentos registró un leve repunte del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pernoctaciones totales sufrieron una caída del 1,7%, condicionadas por un recorte del 1,9% en la duración de la estancia media.

A este acortamiento de los viajes se suma la expansión de la capacidad prestacional del destino, que anotó un incremento del 3% en la oferta de plazas alojativas comercializadas. La combinación de una mayor masa de camas disponibles con una menor cantidad global de pernoctaciones explica la pérdida de densidad ocupacional en los establecimientos, cuya tasa media de ocupación experimentó un descenso del 4,5% en el balance del acumulado anual.

El alza de tarifas sostiene el crecimiento de la facturación

A pesar del retroceso en los indicadores físicos de ocupación y estancia, las variables financieras del sector mantuvieron un comportamiento fuertemente expansivo. La tarifa media aplicada por los hoteles y apartamentos de la isla se elevó un 7,4% en comparación con el ejercicio precedente. Este incremento de precios permitió neutralizar la caída del número de noches pernoctadas y empujó los ingresos totales del sector reglado a un crecimiento del 7,3% entre enero y agosto.

Esta evolución consolida un escenario de mayor rendimiento monetario por unidad alojativa en un contexto de estancamiento del flujo global de clientes. No obstante, el análisis de facturación no permite determinar de forma automática la rentabilidad neta de las empresas explotadoras, al no ponderar el impacto del alza en los costes operativos acumulados durante el ejercicio, tales como la masa salarial, los insumos energéticos, el suministro de agua y los gastos de mantenimiento.

Delimitación metodológica del mercado y tendencias del modelo insular

El diagnóstico reflejado en el informe circunscribe su alcance de manera exclusiva a la oferta hotelera y de apartamentos turísticos de Tenerife. Por tanto, los datos no recogen el comportamiento de la modalidad de vivienda vacacional ni miden el impacto indirecto de la actividad turística en sectores complementarios como la restauración, el comercio minorista o las empresas de ocio y excursiones.

Los resultados hasta agosto de 2026 ponen de manifiesto una mutación en las pautas de consumo del visitante que acude a la isla, caracterizada por estancias más breves pero combinadas con una mayor disposición al gasto en tarifa alojativa. La evolución de los indicadores de Turismo de Tenerife dibuja así un modelo que compensa la pérdida de pernoctaciones mediante la vía del precio, en un escenario donde la ampliación de la planta de camas exige afinar la gestión de la rentabilidad frente al incremento de los costes del servicio.