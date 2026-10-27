Tensión en Adeje. Concejal de Vox insulta a edil de Podemos durante un pleno

El pleno del Ayuntamiento de Adeje, celebrado este martes, 27 de octubre, estuvo marcado por un enfrentamiento entre el concejal de Podemos, Gabriel González, y el edil de Vox Christian Pablo Comellas Barreneche. Este último profirió insultos contra González y realizó gestos intimidatorios mientras el representante de Podemos defendía una moción sobre memoria democrática.

Según varios asistentes al pleno, Comellas le espetó expresiones como "me tienes hasta los cojones" y "eres un hijo de puta", al tiempo que levantaba repetidamente la mano con el puño cerrado. Estos gestos fueron interpretados como una posible amenaza de agresión física.

González denunció la actitud de su compañero de corporación y defendió que las diferencias políticas no justifican este tipo de comportamientos. "Ninguna diferencia política justifica este comportamiento", señaló.

Una moción sobre las víctimas de la represión franquista

El enfrentamiento se produjo durante el debate de una moción presentada por Podemos para impulsar medidas municipales de reconocimiento a las víctimas de la represión franquista en Adeje, en el marco de la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa coincide con la celebración, en los próximos días, del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura. La propuesta plantea reconocer a las víctimas y a sus familias, colaborar con las asociaciones memorialistas y divulgar las historias de quienes sufrieron persecución por defender la legalidad republicana.

La moción toma como referencia la documentación del archivo de Rubén Ascanio en Las Palmas, a partir de la cual se ha identificado provisionalmente a 36 personas nacidas o residentes en Adeje que fueron sometidas a procesos de persecución política. Entre ellas figuran representantes municipales republicanos, personas vinculadas a organizaciones políticas y sindicales, docentes y trabajadores.

La iniciativa también contempla estudiar medidas de reconocimiento público y recuperar las historias personales de quienes sufrieron la represión durante la dictadura.

Podemos exige una condena pública y que los hechos consten en acta

Tras lo ocurrido, se reclama una condena pública de los insultos y que los hechos queden reflejados en el acta del pleno municipal. También se plantea la necesidad de garantizar el respeto institucional durante los debates y evitar nuevos episodios de este tipo.

Durante el incidente, el primer teniente de alcalde, que presidía la sesión, intervino para advertir de que ese tipo de expresiones no deben utilizarse en el pleno. Sin embargo, no expulsó al concejal de Vox, sino que se limitó a llamar la atención sobre el lenguaje empleado, dirigiéndose a ambas partes.

El pleno no fue grabado, por lo que no existe un registro audiovisual del momento concreto. El acta municipal será relevante para dejar constancia de lo sucedido y de las intervenciones que se produjeron durante la sesión.