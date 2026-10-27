Un avión toma tierra sin tren de aterrizaje en el aeropuerto de Tenerife Norte

Un vuelo comercial operado por la aerolínea Vueling se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia durante la jornada de este martes en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. La aeronave, que había despegado horas antes desde el aeropuerto de Barcelona, experimentó una incidencia técnica durante el vuelo, lo que forzó a la tripulación a solicitar prioridad absoluta para tomar tierra en el aeródromo insular.

De forma inmediata tras el aviso de la cabina, el gestor de los aeropuertos españoles, Aena, ha activado el protocolo correspondiente a estas situaciones de emergencia. Como parte del despliegue fijado en el plan de emergencias, los servicios de extinción y salvamento del aeropuerto se han mantenido alerta durante la maniobra, facilitando el aterrizaje de los viajeros y procediendo acto seguido a retirar el avión averiado de la pista para despejar el área operativa. A pesar del sobresalto inicial generado entre el pasaje, la diligencia de los profesionales en pista ha impedido un fatal desenlace.

Según han confirmado fuentes de la entidad pública a Europa Press, el suceso se ha saldado sin cancelaciones ni desvíos a aeropuertos alternativos del archipiélago canario, como suele ocurrir en situaciones de colapso de pista.

Poco después de comprobar que la infraestructura reunía de nuevo las máximas garantías técnicas y de seguridad operacional, los responsables del recinto aeroportuario han determinado la desactivación de la alerta.

Sin daños personales entre los pasajeros

Cabe destacar que el percance no ha causado daños personales entre los pasajeros ni entre los tripulantes, "todos se encuentran en buen estado de salud", según ha destacado Aena, permitiendo después que el aeródromo haya recuperado con celeridad la plena normalidad operativa a lo largo de la misma tarde.

Falso aviso de bomba en Gran Canaria

Otro suceso también obligó a activar el protocolo de emergencia este lunes en Gran Canaria. Los pasajeros de un avión, que procedía de Barcelona hacia la isla canaria, tuvieron que ser desalojados tras un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este pasado lunes, según han informado diversos medios de comunicación, el falso aviso de bomba hizo que se activara un operativo especial de seguridad y emergencia en el aeródromo.

El avión, de la compañía Vueling, aterrizó a las 19.46 horas del lunes, y tuvo que ser trasladado hasta una zona apartada de las instalaciones habituales del aeropuerto, con el objetivo de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes tras el aviso de bomba.

Los ocupantes de la aeronave pasaron momentos de incertidumbre por ese protocolo de emergencia que tuvo que ser activado tras el falso aviso de bomba. Cabe destacar que todos los pasajeros fueron evacuados y estaban en buen estado de salud, según indicó el lunes por la noche Radio Televisión Canaria.