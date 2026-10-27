Vox coloca en las listas del PP al Senado por Tenerife y Gran Canaria a dos perfiles sin vínculos con Canarias

Vox ha incorporado a dos candidatos propuestos por la formación en las listas del Partido Popular al Senado por Tenerife y Gran Canaria, dentro del acuerdo alcanzado entre ambos partidos a nivel nacional.

Los dos aspirantes figuran como independientes, aunque cuentan con antecedentes vinculados a Vox y no tienen relación conocida con Canarias.

El acuerdo deja, en cambio, vía libre al PP en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Un excandidato de Vox por León en Tenerife

En Tenerife, Vox ha elegido a José Francisco García Paramio, que ya fue candidato de la formación por León en las elecciones de 2023.

García Paramio es doctor ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería y Computación por la Universidad de León y ocupará el puesto que correspondía hasta ahora al consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.

Su incorporación se produce como parte del reparto acordado entre PP y Vox para las candidaturas al Senado.

Una antigua responsable de comunicación de Vox en Gran Canaria

En Gran Canaria, la propuesta de Vox es Alba Moreno Santa, que fue directora de Comunicación del grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Moreno también formó parte de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Alcalá de Henares en las elecciones municipales de 2023.

Su entrada en la lista popular supone la salida de María del Mar Arévalo.

De esta forma, Vox tendrá candidatos integrados en las listas del PP al Senado por las dos islas capitalinas, mientras que no presentará aspirantes propios en las otras cinco circunscripciones insulares.