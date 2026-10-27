Zona Centro Santa Cruz pide medidas preventivas ante la concentración prevista para el 31 de octubre

Los comerciantes del centro de Santa Cruz de Tenerife han trasladado su preocupación por las posibles consecuencias de la concentración convocada para este sábado 31 de octubre y han solicitado medidas preventivas para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad comercial.

Zona Centro Santa Cruz ha presentado un escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife después de que comenzaran a circular en redes sociales publicaciones sobre la convocatoria prevista en pleno centro de la capital.

La asociación busca conocer con antelación las previsiones de las administraciones y las actuaciones que puedan ponerse en marcha para proteger tanto a los establecimientos como a quienes transiten por la zona durante la jornada.

Los comerciantes revisan sus medidas de prevención

Zona Centro ha trasladado además a sus asociados una serie de recomendaciones preventivas mientras permanece pendiente de la evolución de la convocatoria.

Entre ellas, aconseja comprobar que la documentación de los establecimientos esté actualizada, especialmente las pólizas de seguro y sus correspondientes recibos de pago.

También recomienda revisar que las coberturas contratadas permanezcan vigentes ante cualquier posible incidencia.

La asociación ha querido, no obstante, transmitir tranquilidad a los comerciantes y asegura que permanece en contacto con las administraciones competentes para conocer las medidas previstas.

Zona Centro comunicará a sus asociados cualquier novedad que pueda afectar a la actividad comercial durante la concentración del próximo sábado.