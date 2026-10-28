Arico podrá recibir 901.693 euros por su papel en la gestión insular de residuos

El Ayuntamiento de Arico podrá recibir una compensación de 901.693,78 euros vinculada a su papel dentro del sistema de gestión de residuos de Tenerife.

La aportación corresponde a la anualidad de 2025 y está asociada al Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR), que establece el marco territorial para las infraestructuras dedicadas a esta actividad en la isla.

El expediente ya cuenta con el informe favorable de la Intervención General del Cabildo, emitido el pasado 22 de octubre, pero todavía debe someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno Insular.

Una compensación ligada al sistema de residuos

La transferencia forma parte de los mecanismos económicos previstos para compensar al municipio de Arico por el desarrollo de la planificación insular en materia de residuos.

Los 901.693,78 euros se abonarán con cargo a la partida presupuestaria destinada a subvenciones corrientes a ayuntamientos para recogida y gestión de residuos.

Desde el Cabildo señalan que Arico desempeña un papel relevante dentro del sistema insular y que estas aportaciones forman parte de las obligaciones asociadas al PTEOR.

A la espera de la aprobación definitiva

La Intervención General ya ha emitido un informe favorable de fiscalización previa, uno de los trámites necesarios antes de que pueda adoptarse el acuerdo.

Una vez completado el procedimiento administrativo, será el Consejo de Gobierno Insular el que deberá decidir sobre la aprobación de la transferencia correspondiente a 2025.

Por tanto, la compensación de más de 900.000 euros se encuentra actualmente en tramitación y aún no ha sido aprobada definitivamente.