Bermúdez exige prevención ante Halloween y Santa Cruz activa a la Unipol en el centro

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha remitido una carta oficial a la Subdelegación del Gobierno para instar a reforzar la coordinación y la planificación preventiva de seguridad ante una convocatoria de concentración difundida en redes sociales para el próximo sábado 31 de octubre. La movilización está prevista en pleno corazón comercial de la capital, en una jornada de elevada afluencia ciudadana por coincidir con la celebración de la noche de Halloween.

En su escrito, el regidor municipal enfatiza la necesidad de articular medidas operativas inmediatas para salvaguardar la integridad de los residentes, visitantes y bienes patrimoniales en uno de los ejes de mayor actividad económica de la ciudad. Bermúdez sostiene que la concurrencia de eventos masivos obliga a la Administración estatal y a la local a trabajar de forma coordinada para disuadir cualquier eventual riesgo de alteración del orden público.

Retorno operativo de la Unipol tras cinco años de inactividad

Como respuesta de ámbito municipal para reforzar la presencia policial en las calles durante el fin de semana, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local. Esta unidad operativa, que había dejado de prestar servicio activo en el año 2021, vuelve a patrullar tras culminar el periodo de instrucción de sus 36 nuevos integrantes, quienes han completado varias semanas de formación especializada.

La reincorporación de los agentes de la Unipol se produce en un escenario de especial exigencia preventiva, aunque desde el Consistorio no se ha especificado aún el encaje concreto del contingente dentro del dispositivo de seguridad diseñado para la convocatoria del 31 de octubre. La medida busca, no obstante, restaurar la capacidad de respuesta rápida de la Policía Local ante aglomeraciones e incidencias en la vía pública.

Cautelas del sector comercial y recomendaciones preventivas

La inquietud institucional coincide con la preocupación manifestada por el tejido empresarial de la capital insular. La Asociación Zona Centro Santa Cruz ha elevado igualmente un escrito formal ante la Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento para trasladar la incertidumbre de los comerciantes ante los posibles efectos que la protesta pudiera tener sobre el normal desarrollo de la campaña comercial de Halloween.

Junto a la petición de información transparente sobre el dispositivo de seguridad previsto, la patronal del centro ha emitido una comunicación preventiva a sus asociados. En ella llama a mantener la calma, pero aconseja verificar la documentación administrativa de los locales, prestando especial atención a la vigencia y coberturas de las pólizas de seguro contratadas como medida de protección ante eventuales desperfectos o interrupciones de su actividad.