Clavijo estalla contra el silencio de Moncloa por la crisis migratoria canaria

La inacción del Gobierno central frente a la incesante llegada de inmigrantes a las costas canarias ha dejado de ser una simple anécdota política para convertirse en un lastre diario para la economía y el bienestar de los ciudadanos. El Hierro, la isla más occidental y vulnerable del archipiélago, soporta en solitario el peso de una crisis de fronteras que Madrid prefiere ignorar.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha alzado la voz contra la "actitud conformista" de un Ejecutivo central que no responde a las peticiones de auxilio. La solidaridad y el civismo de los herreños son innegables, pero la caridad no puede suplir la falta de una gestión estatal eficiente ni el abandono de las competencias en materia de inmigración.

Golpe directo a la economía local

La parálisis administrativa del Estado tiene consecuencias reales en el tejido productivo. El muelle de La Restinga, motor económico de la zona, se ha visto desbordado. Los pescadores y autónomos que dependen del puerto necesitan liberar espacio para mantener viva su actividad comercial. Resulta insostenible que, tras meses de llegadas masivas, el Estado no haya articulado un mecanismo que permita compaginar la atención a los cayucos con el normal desarrollo de la economía local. Bloquear el puerto supone asfixiar a las familias que viven de la pesca y el comercio, truncando el esfuerzo diario de quienes sostienen la economía insular.

Asfixia de los recursos sanitarios

El coste de este abandono también se cobra en la sanidad pública, sufragada por los contribuyentes canarios. Los profesionales sanitarios del hospital insular se ven obligados a abandonar sus puestos para desplazarse al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Andrés. Este parche logístico provoca que la atención a la población local quede en un segundo plano. Clavijo exige, con razón, que el Estado asuma su responsabilidad y dote de medios propios a este centro para realizar los triajes y las curas. No se puede penalizar al ciudadano restándole recursos médicos por la falta de previsión y dotación del Ministerio del Interior.

La tardía respuesta europea

Mientras El Hierro gestiona el colapso, la Comisión Europea anuncia ahora un refuerzo de Frontex, motivado por los recientes sucesos en Ceuta. Una decisión que llega con un retraso imperdonable tras años de peticiones desde el archipiélago. La presencia de la agencia europea no solo es vital para evitar tragedias en alta mar, sino para dotar de información y control a unas fronteras que, hoy por hoy, el Gobierno de la nación parece haber dejado a la deriva. Canarias no puede seguir siendo el muro de contención silencioso de un Estado que externaliza los costes de su propia ineficacia hacia los ciudadanos de las islas.