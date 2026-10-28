Clavijo reclama priorizar a las víctimas y saber si hay canarios entre los afectados

El Gobierno de Canarias permanece pendiente de conocer si hay ciudadanos canarios entre los heridos o fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Castilla-La Mancha.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló este miércoles desde Valverde, en El Hierro, que en estos momentos la prioridad debe ser "atender la emergencia" y disponer de toda la información sobre lo sucedido antes de abordar otras cuestiones.

Clavijo reclamó además que la clase política española "esté a la altura" ante un accidente de estas características y puso el foco en la necesidad de identificar a todas las personas afectadas.

El presidente canario hizo referencia especialmente a la situación de las familias que todavía puedan desconocer si alguno de sus allegados viajaba en los trenes implicados.

"De aquí un mensaje de ánimo, de apoyo y máxima colaboración en lo que podamos", manifestó Clavijo.

El Ejecutivo autonómico se mantiene atento a la identificación de las víctimas y heridos para determinar si entre los afectados por el accidente se encuentra alguna persona procedente de Canarias.