Condenado a 37 años de cárcel por matar a su cuñado e intentar asesinar a su pareja en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 37 años y seis meses de prisión al hombre que acusado de matar a cuchilladas al hermano de su pareja e intentar acabar con la vida de ella en el garaje donde ambos dormían. Los hechos sucedieron en el municipio de Guía de Isora, la madrugada del 27 de noviembre de 2022, pero hace varios días que él compareció ante el jurado.

La sentencia, dictada el 26 de octubre de 2026, por el magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia que presidió el tribunal popular, dictamina como veredicto la culpabilidad que el jurado emitió por unanimidad. Por ello, condenan al hombre por un delito de asesinato consumado, un delito de asesinato en grado de tentativa y dos delitos de amenazas graves.

El jurado considera probado que el acusado y la mujer habían mantenido una relación sentimental y de convivencia de unos dos años, durante la cual vivieron y trabajaron juntos en un local del pueblo costero tinerfeño, donde él trabajaba como peluquero.

Según los hechos probados, esa situación le permitía "tener pleno control sobre el día a día de su pareja, a la que no dejaba salir sola del inmueble y frente a la que mostraba una actitud de superioridad por su condición de hombre, desplegando un patrón de dominación, celos y control".

Tanto era el control que ejercía sobre ella, que en julio de 2022, cuando su pareja encontró trabajo en un restaurante, el acusado se opuso, "temiendo que gracias a su actividad laboral llegara a regularizar su situación administrativa en España y entonces, dejara de depender de él".

En los días anteriores al crimen, el acusado amenazó dos veces a la mujer con una navaja de afeitar de la peluquería. El 23 de noviembre, en una guagua, sintió celos de otro pasajero porque ella podía mirarlo, y le dijo que "si levantaba la cabeza habría sangre".

Dos días después se presentó en el restaurante en el que ella trabajaba antes de que acabara su jornada, entró en la zona de vestuarios y le exigió que se cambiara y se fuera con él "o le haría daño a todos". Al salir, además insultó a gritos a los compañeros de trabajo de su pareja.

Tras ese episodio, la mujer se refugió en el garaje donde vivía su hermano. Fue entonces cuando se produjo el asesinato. Hacia las tres de la madrugada del 27 de noviembre de 2022, el acusado entró por una ventana con un cuchillo de unos veinte centímetros y, "al grito de os voy a matar a los dos", se abalanzó sobre los hermanos mientras dormían.

Una puñalada que le atravesó el corazón

Durante esa noche, primero hirió al hombre en un muslo y después golpeó a la mujer en la cara, la sujetó por el pelo, le golpeó la cabeza contra la pared y le asestó al menos dos cuchilladas en la cadera y el muslo izquierdos, hasta que ella llegó a desvanecerse. Mientras tanto, el hermano salió a la calle a pedir auxilio, pero el acusado lo persiguió "cuchillo en mano" y lo alcanzó en la vía pública. Allí le dio una puñalada "mortal de necesidad" que le atravesó el corazón y le causó la muerte.

El jurado apreció alevosía en los dos ataques, porque el acusado aprovechó la oscuridad y el sueño de las víctimas y actuó "de manera sorprendente, sin darle tiempo a reaccionar de ninguna manera".

La mujer sufrió lesiones que tardaron 180 días en curarse y le dejaron dos cicatrices, además de un síndrome de estrés postraumático que tardó 420 días en remitir y además, le ha dejado secuelas.

Alegan un brote psicótico agudo por cannabis

La defensa sostuvo que el acusado había entrado en el garaje para recuperar una llave, convencido de que no había nadie, y que fue el hermano quien lo atacó con un cuchillo, que acabó clavándose en el forcejeo. También alegó que el acusado sufría entonces un brote psicótico agudo relacionado con el consumo habitual de cannabis.

El juez ha constatado y rechazado ambos argumentos con dureza. El magistrado ha calificado la primera versión que es "con la que se pretendía en esencia eludir la apreciación del delito de asesinato, y que no solo aparece carente del más mínimo apoyo probatorio, sino que además es absolutamente contradicha" por la prueba practicada.

Sobre el supuesto trastorno mental, la sentencia ha recogido, en diciembre de 2022, el médico forense apreció "una alta sospecha de simulación de síntomas psicóticos" y que las psicólogas forenses coincidieron con su visión.

Prueba de la simulación era que el magistrado ha subrayado que el condenado empezó a decir que oía voces más de un día después de los hechos, cuando ya estaba detenido y a punto de declarar ante su abogado.

Tras huir fue detenido en una estación de guaguas

Recuerda además que, durante la huida, llegó a plantearse salir del país y que fue detenido en la estación de guaguas de Los Cristianos mientras pedía tranquilamente un cigarro. "No parece ser esta la lógica de una persona que en el momento de los hechos estuviese en medio de un brote psicótico", ha razonado. Así, el juez concluye que todo indica "un claro control y un frío cálculo de sus opciones, incluida la de simular o exagerar una afirmada sintomatología psicótica", y que sus recuerdos aparecen "claros, ordenados y estructurados".

Sin pruebas de alteraciones por consumo de cannabis

En cuanto al cannabis, ha afirmado que no se ha aportado "la más mínima prueba" de que tuviera alteradas sus capacidades y que su motivación fue el dominio sobre la mujer, "esa, y no otra, fue su única motivación para asesinar a su cuñado e intentar asesinar a su pareja".

Por el asesinato consumado del hermano, el tribunal le impone 20 años de prisión. Por la tentativa de asesinato de la mujer, con las agravantes de género y parentesco, le impone 14 años. Por cada uno de los delitos de amenazas, a los que se suma además la agravante de reincidencia porque ya había sido condenado en 2020 por amenazas a una expareja, le impone un año y nueve meses. El magistrado no acoge la petición de las acusaciones de aplicar las penas máximas. Aun así, las fija "muy por encima en todo caso del mínimo legal", en una extensión intermedia para el asesinato y "cercana a su máximo legal" para los delitos cometidos contra la mujer.

Indefensión de las víctimas ante el ataque

Para ello valora "la absoluta indefensión y desamparo de las víctimas" y "la frialdad y violencia con la que se condujo", así como que regresó poco después al lugar para buscar su teléfono móvil "con total despreocupación tanto de la suerte del cuñado, que iba perdiendo poco a poco la vida tendido en el suelo", como del estado de la mujer, que gritaba pidiendo ayuda.

El límite máximo de cumplimiento efectivo se fija en 30 años, y el condenado no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de las penas. Además, al salir de prisión quedará sometido a diez años de libertad vigilada.

También la sentencia le prohíbe también acercarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella durante un plazo que supera en diez años la duración de las penas de prisión. En concepto de responsabilidad civil deberá pagar 150.000 euros a las dos hermanas del fallecido, y a la superviviente otros 20.000 euros por las lesiones físicas y 25.000 euros por los daños psicológicos, concluye la sentencia.