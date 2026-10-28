Conoce todas las candidaturas al Congreso y Senado para las elecciones del 29-N

A un mes de la fecha de celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, este miércoles, la listas de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

Este documento oficial recopila las certificaciones firmadas por los secretarios de las 52 Juntas Electorales Provinciales. Por lo que, cada junta electoral enumera, para su circunscripción, las listas dadas con el nombre de todos los candidatos y suplentes.

Las Juntas Provinciales certifican un total de 556 listas al Congreso y 374 candidaturas al Senado.

Las Palmas cuenta con 14 listas al Congreso

Entre las listas presentadas al Congreso, en Canarias, Las Palmas cuenta con 14. En el resto de España, Álava, con 15, la que más tiene, después Madrid y Valencia que cada una cuenta con 14. Por el contrario, la que menos tiene son Ciudad Real, Ceuta y Melilla, con 6.

En lo referente al Senado se recogen 374 candidaturas repartidas entre 60 circunscripciones, entre ellas en siete islas canarias, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Unas candidaturas comprendidas entre las 47 provincias peninsulares, Ceuta, Melilla y once islas o agrupaciones insulares, entre ellas también Las Baleares: Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. En el caso de Menorca y Eivissa, cuentan con dos cada una, teniendo en cuenta que tienen las listas más cortas.

La reciente publicación de las candidaturas pertenece a un primer listado, que antes de su proclamación definitiva, que se prevé para la próxima semana, concretamente, el lunes 2 de noviembre, deben pasar el examen de las juntas electorales provinciales.

Una vez aprobadas ese lunes, finalmente, el martes 3 de noviembre se publicarán en el BOE.

Ahora, las juntas electorales provinciales cuentan con un tiempo para detectar y poner en conocimiento posibles irregularidades que puedan encontrarse. Una vez realizada la comunicación, los partidos políticos disponen en un plazo de 48 horas para corregirlas.

Para conocer todas las candidaturas al Congreso y Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, puedes consultar el siguiente enlace en el Boletín Oficial del Estado (BOE).