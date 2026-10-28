Da comienzo la 'XI campaña de excavaciones arqueológicas' en el islote de Lobos

Este miércoles sigue la ‘XI campaña de excavaciones arqueológicas’ en el islote de Lobos. El Museo Arqueológico de Tenerife (MUNA), integrado en el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, participa desde este pasado lunes, día 26 de octubre, y hasta el 10 de noviembre en la campaña de excavaciones.

En esta edición, los trabajos se centrarán en Lobos 5, un enclave próximo al taller de púrpura de Lobos 1. La intervención permitirá investigar los posibles usos de este espacio y su eventual relación con las actividades productivas desarrolladas en el entorno.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca la "importancia" de la colaboración entre instituciones para "impulsar" la investigación arqueológica y "avanzar" en el conocimiento y la "conservación" del patrimonio histórico de Canarias. "Esta nueva campaña es posible gracias al trabajo conjunto entre cabildos insulares y la Universidad de La Laguna, una colaboración que nos permite seguir investigando nuestro pasado y profundizando en el conocimiento del patrimonio arqueológico del archipiélago", sostiene.

La intervención arqueológica se centrará en Lobos 5, situado en la playa de la Calera, al noroeste del taller de púrpura de Lobos 1. El espacio delimitado para los trabajos presenta un paisaje de jable y pequeñas dunas, similar al del taller, aunque se encuentra en una zona algo más elevada. En él se localiza un horno de cal muy deteriorado, colapsado por derrumbes y cubierto en su mayor parte por jable.

Las prospecciones superficiales realizadas en este enclave permitieron identificar materiales cerámicos de época romana y también de época histórica en el entorno de la calera. Estos registros constituyen una base para investigar los usos de esta zona de la playa y determinar si pudo albergar actividades productivas, sin descartar otras posibles funciones.

El horno de cal reviste especial interés en el marco de la investigación sobre la obtención de púrpura. La cal es uno de los componentes empleados en la preparación del líquido utilizado para la cocción de las glándulas hipobranquiales de los moluscos murícidos, un proceso que favorece la precipitación de la sustancia purpurígena y permite obtener la coloración adecuada para el tinte púrpura. La investigación deberá esclarecer si el horno de Lobos 5 tuvo alguna relación con estas actividades.

La campaña se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Tenerife y un equipo de especialistas en distintos campos de la Universidad de La Laguna, y forma parte del proyecto de investigación ‘Hacia la definición de las islas Purpurarias. Desde el Taller de púrpura de Lobos 1 (Islote de Lobos, La Oliva, Fuerteventura). Trabajos arqueológicos en el islote de Lobos y su contexto territorial próximo’.

En el proyecto participan el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el Museo Arqueológico de Tenerife (OAMC) y la Universidad de La Laguna, con un equipo interdisciplinar de especialistas de distintos campos.