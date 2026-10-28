Desarticulan una red dedicada a robar y comercializar ilegalmente con lubinas en Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la ‘Operación Seabass’, ha desarticulado una red delictiva dedicada al robo sistemático y posterior comercialización ilícita de lubinas. Estos hechos se venían produciendo desde el pasado mes de mayo, en las instalaciones marinas ubicadas en el Castillo del Romeral, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de agosto, tras la interposición de una denuncia formal por parte de la empresa perjudicada ante los constantes robos y roturas de redes que sufría en sus viveros. Para el esclarecimiento de los hechos, resultó imprescindible la aportación de un exhaustivo dosier de seguimiento previo encargado por la propia firma afectada.

A partir de estos datos, los agentes del Equipo ROCA, pudieron constatar la existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas, que utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas marinas. Mientras una de ellas realizaba labores de vigilancia en la superficie, las otras dos se sumergían equipadas con fusiles de pesca submarina para capturar ilegalmente las lubinas de gran tallaje, perforando las redes a casi dos metros de profundidad. Posteriormente, el género era transportado por carretera y distribuido de forma clandestina en establecimientos de restauración de las zonas costeras del sur de la isla.

Un total de 40,2 kilos de lubinas retiradas

La fase de explotación comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando la Guardia Civil, en acción conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias, coordinó una inspección técnico-sanitarias urgente en los locales identificados. En estos registros se retiraron de inmediato del mercado un total de 40,2 kilos de lubinas de procedencia ilícita, capturadas de forma furtiva y carentes de cualquier tipo de etiquetado, factura o control de trazabilidad.

La Benemérita informa, en nota de prensa, que el perjuicio económico total acreditado para la empresa afectada por los daños y el producto sustraído asciende a 172.188,69 euros.

La explotación de la operación culminó a mediados de octubre con cinco personas investigadas, pero sin ser detenidas, las tres personas autoras materiales del robo con fuerza en la piscifactoría y las dos personas al frente de los locales de restauración de las zonas de Puerto Rico y Playa de Mogán por delitos de receptación, al adquirir la mercancía ilícita para lucrarse. Quien ejerce la titularidad del local de Mogán suma a sus cargos el mencionado delito contra la salud pública. Asimismo, los indicios y datos de filiación recopilados en un tercer establecimiento ubicado en San Agustín, han sido trasladados a la Autoridad Judicial ante sospechas documentadas de descargas de pescado indocumentado.