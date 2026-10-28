Domínguez traslada el apoyo de Canarias a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha trasladado este miércoles la "preocupación y tristeza" del Archipiélago por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

Domínguez expresó a través de su cuenta oficial en X la "cercanía y apoyo" de Canarias a las personas afectadas y a sus familiares tras el siniestro.

"Toda nuestra cercanía y apoyo a las personas afectadas y a sus familias en estos momentos difíciles", manifestó el vicepresidente.

También agradeció el trabajo que están desarrollando los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar del accidente.

Colisión entre un AVE y un Iryo

El accidente se produjo a las 08:54 horas de este miércoles en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, después de la colisión entre un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se mantiene interrumpida la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El balance de víctimas continúa actualizándose a medida que avanzan las labores de los servicios de emergencia.