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Canarias

El Cabildo de Tenerife decreta tres días de luto por el accidente ferroviario de Toledo

El Cabildo de Tenerife guarda un minuto de silencio y decreta tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Toledo.

El Cabildo de Tenerife guarda un minuto de silencio y decreta tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Toledo.
minuto de silencio accidente Toledo | CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo. La Corporación insular se ha sumado así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en señal de duelo y solidaridad con los afectados y sus familias.

El acto se ha celebrado a las 19:00 horas a las puertas del Palacio Insular, en Santa Cruz de Tenerife, con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso, y otros miembros de la Corporación.

La institución insular ha decretado tres días de luto oficial, desde las 00:00 horas del jueves 29 de octubre hasta las 24:00 horas del sábado 31.

Rosa Dávila traslada sus condolencias a las familias

La presidenta del Cabildo ha expresado las condolencias de la institución a los familiares de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Dávila ha señalado que, desde Tenerife, sienten cerca a quienes están sufriendo las consecuencias de la tragedia, pese a la distancia.

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Asimismo, ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencia, del personal sanitario y de todos los profesionales que participan en la atención a los afectados.

Lope Afonso destaca el apoyo a los afectados

Por su parte, el vicepresidente insular ha trasladado su solidaridad a las víctimas y sus familiares. Afonso ha destacado que el minuto de silencio constituye una muestra de respeto y duelo colectivo, así como una expresión de apoyo institucional a quienes atraviesan estos momentos difíciles.

Con este acto, Tenerife se ha sumado a las muestras de condolencia promovidas por la FEMP tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

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