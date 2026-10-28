El Guiniguada avanza hacia un paseo verde y cultural sobre 40.000 metros cuadrados

El proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias ha dado un nuevo paso con la formalización de un contrato de 1.680.672,27 euros para desarrollar técnicamente la propuesta AWA, ganadora del concurso de proyectos.

El acuerdo con Batlle i Roig Arquitectura SLP incluye la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud, con un plazo de 48 meses.

La propuesta plantea regenerar unos 40.000 metros cuadrados del barranco del Guiniguada mediante nuevos espacios públicos, zonas verdes, recorridos peatonales y áreas destinadas a actividades culturales.

Una plaza de casi 2.000 metros cuadrados

Entre las intervenciones previstas figura la transformación del espacio comprendido entre el Mercado de Vegueta y el Teatro Pérez Galdós en una plaza polivalente de 1.940 metros cuadrados.

El diseño contempla que este espacio pueda albergar actividades y eventos culturales, además de incorporar un paseo central con arbolado, zonas de sombra y áreas para exposiciones temporales al aire libre.

La actuación busca también mejorar la conexión peatonal entre el casco histórico y otros puntos de la ciudad y aumentar la superficie vegetal del entorno.

Las estatuas del Puente de Piedra se integrarán en el recorrido

El proyecto prevé incorporar las cuatro estatuas del Puente de Piedra, que representan las estaciones del año, dentro de un mosaico vegetal compuesto por cuatro colores.

AWA incorpora además una estrategia de conexión ecológica entre la costa y los barrios del interior mediante el incremento de la biodiversidad y la vegetación.

La propuesta obtuvo el 46,7% de los votos

AWA fue la propuesta más respaldada en la consulta ciudadana, al obtener el 46,7% de los votos, y también recibió la mayor puntuación del jurado, con 83 puntos sobre 90.

El equipo está formado por Batlle i Roig Arquitectura SLP junto a los equipos canarios Ic3 Ingenieros Consultores y MPC Arquitectos.

La formalización del contrato abre ahora la fase de desarrollo técnico de una actuación que pretende transformar el entorno del Guiniguada antes de que pueda iniciarse su ejecución material.