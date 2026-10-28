El Hierro asume la llegada de 139 inmigrantes auxiliados a diez millas de la costa

La costa sur de El Hierro ha vuelto a registrar la entrada de una barcaza procedente del continente africano. A última hora de la tarde de este martes, Salvamento Marítimo escoltó una embarcación precaria ocupada por 139 personas, entre las que viajaban nueve menores de edad. El aviso inicial partió de una patrullera de la Guardia Civil, cuyos agentes detectaron el objetivo flotante a unas diez millas náuticas, 18,5 kilómetros, de la costa herreña.

Tras la alerta, el Centro de Coordinación de Tenerife ordenó la salida inmediata de la embarcación de rescate salvamar Navia. La unidad localizó el cayuco en alta mar y procedió a guiarlo hasta el puerto de La Restinga, un punto logístico sometido a un uso continuado por la llegada constante de flotas clandestinas organizadas desde las costas africanas.

Despliegue de los servicios sanitarios y de emergencias

A pie de muelle se organizó el habitual dispositivo de triaje y primera intervención. El operativo estuvo integrado por personal del Servicio de Urgencias Canario, facultativos de Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja, dependientes en su operatividad de las partidas asignadas para la contención de crisis humanitarias en el archipiélago.

El balance sanitario requirió el traslado hospitalario de tres ocupantes debido a cuadros de deshidratación y deterioro físico derivados de las duras jornadas de navegación en mar abierto. El resto del grupo recibió abrigo, alimentos y una primera valoración clínica en el propio recinto portuario antes de pasar a disposición policial para su filiación.

El coste del descontrol fronterizo en las arcas regionales

Este nuevo episodio evidencia la inercia de un fenómeno migratorio que compromete la capacidad de respuesta en las islas periféricas. Los recursos materiales y el capital humano del sistema de emergencias insular afrontan un desgaste continuo, mientras la tutela de los menores no acompañados recae de forma directa sobre la Administración canaria, condicionando las previsiones presupuestarias de la comunidad autónoma.

La ausencia de un freno efectivo a las redes de tráfico en los puntos de origen mantiene a la ruta canaria como una de las vías marítimas con mayor actividad hacia territorio europeo. Sin una custodia fronteriza rigurosa ni mecanismos ágiles de devolución, el peso de la logística, la sanidad y la custodia sigue gravitando sobre el contribuyente isleño, que sostiene con sus impuestos una estructura asistencial tensionada de manera indefinida.