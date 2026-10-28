El retiro a los 65 será más difícil desde enero: exigirá 38 años y medio cotizados

El sistema público de pensiones en Canarias entrará el próximo enero de 2027 en la fase final del calendario regulatorio gradual aprobado en 2011 e iniciado en 2013 para elevar la edad ordinaria de jubilación. A partir del nuevo ejercicio, acceder al retiro a los 65 años exigirá haber cotizado un mínimo de 38 años y seis meses, lo que representa un incremento de tres meses respecto a las exigencias vigentes en 2026.

Para aquellos trabajadores que no alcancen dicho umbral de cotización acumulada, la edad legal de jubilación ordinaria se pospondrá hasta los 67 años, dos meses más que los 66 años y diez meses requeridos en el periodo actual. Esta modificación no altera los derechos de quienes ya forman parte del colectivo de pensionistas ni suprime las modalidades de jubilación anticipada, si bien fija una frontera más exigente para las personas con carreras laborales discontinuas o incorporación tardía al mercado de trabajo.

Presión demográfica: 365.000 residentes ante el horizonte de jubilación

El ajuste legal coincide con la aproximación al retiro de la cohorte demográfica más numerosa del Archipiélago. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a julio de 2026, la región contabiliza 172.802 residentes situados en la franja de entre 60 y 64 años, lo que supone una media de unas 34.600 personas por cada año de edad.

Al sumar el grupo de edad comprendido entre los 55 y los 59 años, compuesto por 192.320 personas, el volumen de población canaria que alcanzará la edad de jubilación a lo largo de la próxima década supera los 365.000 residentes. La proporción de trabajadores que deba retrasar su retiro a los 67 años vendrá determinada de forma individual por la densidad de sus historiales de cotización y su capacidad para acogerse a regímenes especiales.

Dinámica del sistema: volumen de prestaciones y sostenibilidad

El endurecimiento de los requisitos se produce en un escenario de expansión continuada de la masa de pensiones en las islas. En octubre de 2026, Canarias registró 385.529 pensiones contributivas, una cifra un 2,7% superior a la del mismo mes del año anterior. De este total, 219.493 corresponden a prestaciones por jubilación, con un importe medio de 1.460,42 euros mensuales, distribuyéndose el resto entre incapacidad permanente, viuedad, orfandad y favor de familiares.

El colectivo de beneficiarios se sitúa en 357.452 pensionistas de la modalidad contributiva, a los que se añaden 41.762 perceptores de pensiones no contributivas abonadas en la comunidad autónoma. El marco legal diseñado para 2027 busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema público ante el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional y la baja natalidad, vinculando la cuantía y el acceso al retiro a la trayectoria contributiva efectiva del trabajador.