El Templo Masónico de Tenerife es declarado nuevo lugar de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución formal por la que el Gobierno de España declara Lugar de Memoria Democrática al Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. La disposición oficial fundamenta esta figura de protección legal en el papel del inmueble como escenario de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados de forma sistemática por el régimen franquista a partir del golpe de Estado de julio de 1936.

Sede histórica de la logia Añaza, el edificio sufrió la incautación de sus fondos documentales y archivos, al tiempo que sus integrantes eran objeto de detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Durante el periodo dictatorial, la infraestructura fue reconvertida en centro de represión, interrogatorios y depósito militar. El hallazgo en 2009 de restos humanos en el interior del inmueble durante unos trabajos de reparación vino a corroborar los testimonios históricos sobre las represalias aplicadas en su interior.

Legado arquitectónico, labor docente y usos tras la incautación

Construido a principios del siglo XX y con una fachada de inspiración egipcia cuya ornamentación concluyó en 1923, el edificio representa uno de los exponentes más singulares de la arquitectura masónica en España. Hasta la ocupación militar de 1936, el inmueble funcionó como el mayor centro de la Masonería del país, albergando en sus inicios una escuela laica y gratuita para adultos articulada sobre modelos pedagógicos progresistas.

Tras su incautación por las autoridades sublevadas, el Templo Masónico, cuya propiedad ostenta en la actualidad el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sirvió inicialmente como sede de Falange, organización que utilizaba el espacio para realizar visitas guiadas encaminadas a tergiversar el significado de la Masonería y alimentar el estigma social hacia el colectivo. Con posterioridad, las instalaciones fueron destinadas a almacén de víveres y, en su etapa final, a farmacia militar.

Red regional de memoria e institucionalización del acuerdo

La proclamación del Templo Masónico sitúa al inmueble capitalino como el segundo Lugar de Memoria Democrática declarado en la comunidad autónoma de Canarias. Hasta la fecha, únicamente la antigua Colonia Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, utilizada por la dictadura como campo de concentración para el sometimiento a trabajos forzados de personas represaliadas por su orientación sexual, contaba con esta distinción legal en el Archipiélago.

La declaración estatal constituye el colofón del acuerdo suscrito hace un año entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular. El marco de colaboración institucional contempla la puesta en marcha de actuaciones pedagógicas y de divulgación orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la persecución de la libertad de pensamiento y poner en valor el legado histórico y contemporáneo de la Masonería en las islas.