Encuentran droga oculta en unas zapatillas preparadas para introducir en la prisión Las Palmas I

La Policía Nacional localizaron, el pasado 19 de octubre, heroína y cocaína ocultas en unas zapatillas destinadas a la prisión Las Palmas I.

Durante la inspección de los paquetes destinados a la prisión, uno de los perros especializados en la detección de drogas permitió localizar sustancias sospechosas en el interior de unas zapatillas.

Tras comprobar el calzado, los agentes policiales descubrieron que las lengüetas habían sido manipuladas para ocultar en su interior 7,79 gramos de heroína y 9,75 gramos de cocaína, que fueron intervenidos.

Esta actuación se enmarca en las labores de prevención y control que desarrolla la Policía Nacional para evitar la introducción de sustancias estupefacientes en los centros penitenciarios.