EuroLat arranca en Canarias con un minuto de silencio por Cristina Calero y las víctimas de Toledo

La XVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) ha comenzado este miércoles en el Parlamento de Canarias con un minuto de silencio por la diputada canaria Cristina Calero y por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.

Calero falleció este martes a los 35 años y los representantes reunidos en la Cámara autonómica han querido recordar también a las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Recuerdo antes del inicio de EuroLat

Antes del minuto de silencio, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el copresidente de EuroLat, Gabriel Mato, dirigieron unas palabras de recuerdo y condolencia.

Ambos trasladaron su pesar por el fallecimiento de Cristina Calero y mostraron su solidaridad con las personas afectadas y los familiares de las víctimas del accidente de Toledo.

La sesión que acoge estos días el Parlamento canario reúne a representantes de Europa y América Latina con el objetivo de reforzar el diálogo y la cooperación entre ambas regiones.

El pleno de EuroLat arrancó así marcado por el recuerdo a Cristina Calero y por las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.