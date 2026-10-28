Gran Canaria plantea elevar a 25,71 millones su presupuesto turístico para 2027

El presupuesto de Turismo de Gran Canaria podría alcanzar los 25,71 millones de euros en 2027, un 4,77% más que en el ejercicio anterior, según la propuesta aprobada por mayoría por su Consejo Rector.

El proyecto supone un incremento de 1,17 millones de euros respecto a 2026 y deberá pasar ahora por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria para su aprobación.

La cuantía planteada representa además un crecimiento del 66,1% frente a 2019, cuando el organismo turístico contó con un presupuesto de 15,48 millones de euros.

Más de 11 millones para inversiones

Uno de los principales bloques corresponde a las inversiones reales, que alcanzarían los 11,38 millones de euros, equivalentes al 44,25% del presupuesto total.

Dentro de esta partida, el programa de inversiones inmateriales por mercados dispondría de 10,22 millones.

La propuesta recoge también 2,38 millones para promoción segmentada, 1,34 millones para conectividad aérea y otros 1,34 millones para campañas en medios nacionales e internacionales.

La planificación mantiene el foco en mercados como Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, además de buscar una mayor diversificación de la demanda y reforzar la promoción durante el verano.

3,72 millones para actuaciones en el destino

El proyecto reserva 3,72 millones de euros en transferencias de capital para actuaciones relacionadas con la mejora del destino y la colaboración con los municipios.

De esa cantidad, 1,5 millones se destinarían al Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas y otros 1,5 millones a inversiones municipales vinculadas al Fondo de Desarrollo de Canarias.

A estas cantidades se suman 585.000 euros para una actuación prevista en Mogán.

El capítulo de bienes corrientes y servicios ascendería a 4,29 millones de euros, un 15,79% más que en 2026. Dentro de él se contemplan 380.000 euros para estudios y trabajos técnicos.

El aumento de 360.000 euros en este ámbito se vincula al desarrollo y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Turística de Gran Canaria (Sitgran).

También se reserva un millón de euros para patrocinios deportivos y culturales relacionados con la promoción del destino.

Más de seis millones en subvenciones

El Plan Estratégico de Subvenciones alcanzaría los 6,01 millones de euros, el 23,38% de todo el presupuesto propuesto.

Las ayudas incluyen actuaciones vinculadas a oficinas de información turística, asociaciones de producto, calidad turística, formación, investigación y acontecimientos relacionados con la identidad de Gran Canaria.

Entre las partidas concretas aparecen 100.000 euros para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, 50.000 euros para el Carnaval de Maspalomas y 40.000 euros para la Feria del Atún y del Mar de Mogán.

El presupuesto de 25,71 millones todavía deberá superar su siguiente trámite en el Pleno del Cabildo, que tendrá que ratificar la propuesta antes de que quede aprobada para 2027.