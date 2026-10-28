Hallan un cadáver y a una mujer herida grave en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha hallado, a primera hora de este miércoles, el cadáver de un hombre y a una mujer herida de gravedad en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Según han apuntados los agentes policiales, que ya han iniciado una investigación, la mujer ha sido encontrado con diversas lesiones ocasionadas por arma blanca en el interior del inmueble familiar, situado en la carretera de Almatriche, de la capital grancanaria.

El aviso a los servicios de emergencias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad se produjo en torno a las 05.00 horas de la madrugada, momento en el que se personaron de urgencia en el lugar de los hechos alertados por un posible altercado doméstico.

Conforme han confirmado fuentes policiales y portavoces autorizados de la Delegación del Gobierno en Canarias, el hombre hallado en la vivienda presentaba una incisión grave en el cuello que le habría provocado la muerte antes de que pudieran intervenir los sanitarios.

Por su parte, la mujer presentaba múltiples afectaciones por arma punzante, por lo que fue atendida in situ por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser evacuada de urgencia a un complejo hospitalario de la capital insular. Su situación clínica y pronóstico vital se mantienen bajo estricta reserva médica.

Para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, se personaron rápidamente los efectivos del grupo de Homicidios de la Policía Judicial y especialistas de la Brigada Provincial de Policía Científica. Los investigadores activaron de forma inmediata el protocolo formal previsto para casos de delitos violentos y muertes sospechosas de criminalidad, procediendo al precinto y aislamiento del escenario para llevar a cabo una minuciosa inspección técnico-policial con el objetivo de preservar posibles indicios biológicos y huellas dactilares.

Respecto a las hipótesis que barajan las autoridades en estas primeras diligencias, la Policía Nacional ha declinado realizar conjeturas prematuras y ha remarcado que "no" es posible determinar todavía si se trata de un caso tipificado dentro del sistema de seguimiento de violencia de género (VIOGEN).

Fuentes cercanas al caso informan a Europa Press que todas las líneas de investigación "permanecen abiertas", a la espera del dictamen definitivo que arroje el informe de la autopsia practicada por los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, así como del testimonio que pueda prestar la mujer cuando su recuperación médica lo permita.