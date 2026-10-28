Lanzarote licita por 4,96 millones la renovación de la vía entre Arrecife y Costa Teguise

El Cabildo de Lanzarote ha sacado a licitación por 4.958.633,34 euros la renovación integral de la carretera que comunica Arrecife y Costa Teguise a través de la avenida de las Palmeras.

El proyecto busca corregir las deficiencias que presenta actualmente la vía, entre ellas fisuras en el firme, abultamientos provocados por las raíces de las palmeras y desniveles entre las calzadas.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre a las 09:00 horas. Una vez iniciados los trabajos, el plazo previsto de ejecución será de siete meses.

Reasfaltado y nueva señalización

La actuación contempla la renovación del firme en el tramo afectado para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de una vía utilizada diariamente para los desplazamientos entre ambos núcleos.

El proyecto también pretende corregir la falta de balizamiento existente en varios puntos y mejorar la visibilidad de la señalización horizontal y vertical.

Entre las actuaciones previstas figuran trabajos de demolición y excavación, construcción de muros de contención, renovación de firmes, instalación de elementos de protección vial y reposición de señalización.

Las obras incluirán además actuaciones sobre las aceras, la red de riego y la jardinería de la avenida.

El Cabildo prevé así intervenir de forma integral en una de las principales conexiones entre Arrecife y Costa Teguise, con una inversión cercana a los cinco millones de euros y siete meses de trabajos una vez se adjudique el contrato.