Las Palmas decreta tres días de luto y suspende los actos festivos por el accidente ferroviario de Urda

Las Palmas de Gran Canaria ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, y suspenderá los actos festivos municipales previstos durante este periodo.
El luto comenzará a las 00:00 horas de este jueves 29 de octubre y se prolongará hasta la medianoche del sábado al domingo 1 de noviembre.
Durante estos tres días, las banderas de los edificios públicos municipales ondearán a media asta en señal de duelo.
La medida se suma al minuto de silencio celebrado este miércoles ante las Oficinas Municipales de la calle León y Castillo, en el que participaron la alcaldesa, Carolina Darias; representantes de distintas administraciones y cuerpos de seguridad; miembros de la Corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento.
El Consistorio ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y su apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario.