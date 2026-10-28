Localizan a un menor de 10 años con autismo que se había perdido en las dunas de Maspalomas

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas localizó en la tarde del pasado 27 de octubre a un menor de 10 años con autismo que se había perdido en la zona de las dunas de Maspalomas.

La intervención policial se produjo, cuando una familia de origen extranjero que se encontraba pasando unos días de vacaciones en la isla, se percató de que el menor se había separado de ellos y no conseguían localizarlo.

Tras alertar a los agentes y facilitar la descripción física del niño, la sala CIMACC del 091 envió el aviso a los agentes quienes ante la situación, activaron rápidamente un dispositivo de búsqueda por la zona, que permitió localizar al niño en un breve espacio de tiempo, el cual se encontraba deambulando desorientado por la avenida Gran Canaria.

Una vez encontrado, los agentes atendieron al menor y tras comprobar que no precisaba asistencia sanitaria, facilitaron su traslado hasta el hotel donde se encontraba alojada la familia, pudiendo nuevamente reunirse con sus padres.

Los agentes, en nota de prensa, destacan la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante la desaparición de un menor, facilitando toda la información disponible que pueda contribuir a su pronta localización.