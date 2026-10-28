Los médicos amplían la huelga hasta el 10 de noviembre y piden la mediación de Clavijo

La huelga indefinida de facultativos en el Servicio Canario de la Salud (SCS) encarará este miércoles 28 de octubre su novena jornada consecutiva con un endurecimiento de la convocatoria, tras acordar el comité de huelga prolongar los paros hasta el 10 de noviembre. La decisión de ampliar el calendario de movilizaciones se adoptó ante el estancamiento de las conversaciones con el Ejecutivo autonómico y tras la protesta celebrada la tarde del martes en la avenida José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, donde unas 300 personas ataviadas con batas sanitarias exigieron mejoras laborales para el colectivo.

El distanciamiento entre las partes ha alcanzado de igual modo a la interlocución técnica. El presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), Javier Luño, anunció la remisión de una carta al presidente regional, Fernando Clavijo, para solicitar formalmente que relegue de las negociaciones al director del SCS, Adasat Goya, tras declarar este que las organizaciones convocantes no representan al conjunto de los médicos. En paralelo, el presidente del Sindicato Médico Canario, Éric Álvarez, rechazó la exigencia planteada por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, de suspender la huelga como condición previa para negociar, advirtiendo de que las protestas continuarán de forma indefinida.

Atasco en el modelo de turnos y flexibilidad en la aplicación retributiva

En el plano de la negociación colectiva, las discrepancias centrales se concentran en la reestructuración del modelo de turnos de trabajo, ámbito sobre el que la representación sindical sostiene haber presentado una propuesta formal sin recibir una respuesta técnica motivada. Desde el comité de huelga se rebate la postura de la Consejería de Sanidad que tilda las exigencias de inalcanzables por razones presupuestarias o de plantilla y se reclama a la Administración que desglose detalladamente en la mesa de negociación qué medidas considera inviables y por qué motivo en lugar de trasladar objeciones genéricas a los medios de comunicación.

Para facilitar el desbloqueo del acuerdo, la representación de los facultativos ha manifestado su disposición a flexibilizar el impacto económico de sus reivindicaciones. Álvarez precisó que el colectivo está abierto a escalonar la aplicación de las mejoras salariales en varios ejercicios, pudiendo diferirse la efectividad de algunas partidas en un plazo de hasta ocho años. Pese a esta oferta de gradualidad financiera, la falta de reuniones formales mantiene paralizados los avances para cerrar un marco regulatorio y organizativo consensuado.

Sobrecarga asistencial, régimen de guardias y precarización en la formación MIR

Las movilizaciones han puesto de manifiesto el malestar acumulado en las plantillas hospitalarias respecto al régimen tarifario y de descanso de las guardias médicas de 24 horas. Facultativos de centros como el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria denuncian que las guardias nocturnas se abonan a un precio inferior al de la hora ordinaria y que el sistema únicamente concede el día saliente de descanso, a diferencia de otras categorías sanitarias que disponen de una jornada libre adicional. Esta dinámica, sostienen, provoca que los profesionales reingresen a la actividad asistencial sin una recuperación biológica adecuada.

El desgaste afecta tanto a los profesionales sénior como a los médicos internos residentes (MIR) y a los facultativos jóvenes. Veteranos como el especialista del Hospital Universitario Doctor Negrín, Joaquín Rutllán, señalan que las horas de guardia no cotizan de forma equivalente en la carrera contributiva, lo que aboca a muchos médicos a alargar su vida laboral hasta los 67 años o a asumir pérdidas de ingresos para acceder a retiros anticipados. Por su parte, médicos en formación de tercer año denuncian que se les asignan hasta siete guardias de 24 horas al mes, un volumen que consideran al límite del marco legal para sostener la operatividad de un sistema sanitario que se colapsa sin su aportación diaria.