Más de 12.000 aspirantes opositan este sábado a 296 plazas auxiliares del Gobierno canario

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias celebrará el próximo sábado 31 de octubre las pruebas selectivas de acceso libre para el Cuerpo Auxiliar de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El proceso ha registrado la admisión definitiva de 12.070 aspirantes para optar a un total de 296 plazas vacantes pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2. De la oferta global de puestos, 278 corresponden al turno de acceso general y 18 están reservadas para personas con discapacidad.

Para garantizar el desarrollo ordenado de la convocatoria, la Dirección General de la Función Pública ha coordinado un operativo simultáneo en ambas capitales insulares que dará comienzo a las 10:00 horas. En la provincia de Las Palmas, un total de 6.130 opositores están citados en las instalaciones del Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife concurrirán 5.940 candidatos distribuidos entre el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna y los institutos de educación secundaria Viera y Clavijo y La Laboral.

Configuración de la prueba y trazabilidad de la convocatoria

El ejercicio selectivo de ingreso se articulará mediante una prueba única de carácter obligatorio y eliminatorio, estructurada en dos bloques evaluativos tipo test. La primera parte consistirá en un cuestionario de 50 preguntas teóricas relativas al programa general de la convocatoria, al que se sumarán cuatro cuestiones adicionales de reserva. La segunda parte requerirá la resolución de uno de los dos supuestos prácticos planteados por el Tribunal Calificador, mediante un test de 25 preguntas especializadas y tres más de reserva.

El proceso corresponde al marco regulatorio fijado por la Resolución de la Dirección General de la Función Pública aprobada el pasado 13 de marzo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial de Canarias el día 24 del mismo mes. La tramitación unificada de la prueba persigue dotar de agilidad al procedimiento de selección, acortando los plazos de corrección y baremación técnica para acelerar la incorporación de los nuevos empleados públicos a la plantilla del Ejecutivo insular.

Refuerzo de la capacidad operativa y estabilidad en el servicio público

La elevada concurrencia de candidatos refleja la demanda de empleo público en el Archipiélago, así como el volumen de aspirantes movilizados por la administración autonómica para la cobertura de puestos del Subgrupo C2. Desde la perspectiva institucional, la convocatoria se encuadra en la estrategia del Gobierno de Canarias para dimensionar las estructuras auxiliares y dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

La incorporación de los 296 nuevos auxiliares administrativos está orientada a reforzar las áreas de atención directa a la ciudadanía y optimizar la gestión burocrática interna de los distintos departamentos autonómicos. Esta inyección de personal busca mitigar las sobrecargas de tramitación en los servicios esenciales de la Comunidad Autónoma, consolidando la eficiencia operativa del aparato administrativo insular.