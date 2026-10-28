Moncloa aprueba 120 millones para garantizar la conectividad de Canarias con la Península

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inyección de 120 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia. El objetivo de este movimiento financiero es cubrir el incremento del gasto público destinado a las subvenciones al transporte regular para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en sus conexiones con la Península y en los trayectos interinsulares.

La medida, tramitada por el Ministerio de Hacienda, responde a la necesidad de dotar de crédito presupuestario a un mecanismo que, año tras año, absorbe un volumen creciente de recursos públicos ante la constante demanda de movilidad de los territorios extrapeninsulares.

Un parche contable con cargo a imprevistos

El Ejecutivo recurre de nuevo a esta bolsa de reserva estatal, diseñada en teoría para gastos inaplazables de carácter no discrecional. La justificación técnica se ampara en la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, una norma prorrogada que consolidó con carácter indefinido la bonificación del 75% en las tarifas de billetes aéreos y marítimos.

Sin embargo, el recurso sistemático a fondos de contingencia evidencia la falta de una planificación presupuestaria real y adaptada a la dinámica del mercado. La fórmula presupuestaria actual tiende a subestimar el volumen final de los desplazamientos, obligando a reajustes contables sobre la marcha para evitar que el sistema quede sin cobertura técnica a final de año.

El impacto del 75% en los precios

Para el archipiélago canario, la bonificación al transporte no representa ningún privilegio, sino la compensación directa por la discontinuidad territorial y la lejanía. La libre circulación de bienes y personas dentro del territorio nacional exige compensar un coste de partida que sitúa a las familias y empresas de las islas en una desventaja natural de competitividad frente a la España peninsular.

No obstante, analistas y operadores del sector advierten periódicamente de los efectos secundarios de sostener esta compensación exclusivamente sobre el subsidio a la demanda. Sin un marco de competencia amplio que reduzca las barreras de entrada a nuevos operadores y contenga las tarifas base, las inyecciones continuas de liquidez estatal corren el riesgo de ser absorbidas por una estructura de precios al alza, tensionando de forma indefinida las arcas del Estado.

Cuentas públicas al límite

Con este desembolso de 120 millones, el Estado busca cerrar el ejercicio 2026 garantizando los pagos correspondientes a las aerolíneas y navieras que prestan el servicio. El tráfico de pasajeros entre Canarias y la Península ha registrado cifras récord a lo largo de este año, empujado tanto por los desplazamientos laborales de los residentes como por el ritmo de la actividad económica insular.

La dependencia de prórrogas presupuestarias y créditos extraordinarios muestra, sin embargo, la fragilidad de la gestión financiera en Madrid. El reto pendiente para las islas sigue siendo lograr un anclaje estable en los presupuestos ordinarios que garantice la conectividad sin convertir la movilidad de los canarios en un motivo recurrente de ajuste de última hora.