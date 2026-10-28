Patricia León pide diálogo antes de cancelar la compra de Boluda por una empresa estatal marroquí

La candidata de Coalición Canaria al Senado por la isla de Tenerife, Patricia León, ha concedido hoy una entrevista en Canal 4 Tenerife esRadio. El encuentro radiofónico ha sido conducido por el periodista Gonzalo Castañeda y ha contado en su tramo final con las preguntas de un servidor. Durante la conversación, la también concejala en Adeje ha repasado su trayectoria municipal, la situación del PSOE en las islas, la política de pactos de su formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y las relaciones con Marruecos.

Siete años de oposición en Adeje

La entrevista comenzó abordando el escenario político en el municipio sureño de Adeje, gobernado por el socialista José Miguel Rodríguez Fraga. León, que suma siete años haciendo política en esta corporación local, explicó a preguntas de Castañeda cómo funciona lo que en el diálogo se planteó como un voto cautivo. La candidata afirmó que existen vecinos que sienten miedo de acercarse en público a representantes que no pertenecen al entorno del gobierno municipal por posibles represalias hacia sus familias.

Según relató León, en Adeje no resulta habitual que un ciudadano se tome un café o se fotografíe en la plaza del pueblo con la concejala de Coalición Canaria por temor a quedar señalado. Indicó que algunos vecinos le trasladan su apoyo en voz baja cuando se cruzan con ella. Asimismo, señaló que durante los últimos ocho años su partido ha conformado un equipo preparado y coordinado para intervenir en el Ayuntamiento. Ante esta labor de oposición, aseguró que el grupo de gobierno socialista adoptó actitudes como apagar micrófonos durante las sesiones plenarias.

La doble vara de medir del PSOE y los escándalos en Canarias

En relación con el comportamiento de los militantes y dirigentes socialistas —después de que Castañeda recordara episodios de tensión vividos por la prensa durante la moción de censura contra Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife y la entrada de Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife—, León sostuvo que el PSOE actúa desde una posición de superioridad moral. A su juicio, los socialistas justifican sus propias acciones mientras condenan cualquier movimiento similar de otras siglas.

Para ilustrar este distinto criterio, la candidata al Senado se refirió a unas declaraciones recientes del expresidente insular Pedro Martín. Según expuso, Martín calificó de machangos a los miembros de Coalición Canaria por plantear que la defensa del descuento del 75% para residentes se ponga sobre la mesa de negociación tras las elecciones, mientras que dos compañeros socialistas de la isla de La Palma realizaron el mismo planteamiento sin recibir críticas dentro de su partido.

Castañeda y Moreno comentaron en el estudio los datos de los últimos sondeos para el 29N, que sitúan al Partido Popular como primera fuerza en Canarias con seis diputados frente a cinco del PSOE. Cuestionada sobre por qué el Partido Socialista solo perdería un escaño pese a escándalos de repercusión nacional como el caso Mediador —con figuras como Tito Berni y Taishet Fuentes— o el caso Mascarillas que afecta a Ángel Víctor Torres, León atribuyó esa resistencia electoral al fanatismo.

La dirigente nacionalista argumentó que el PSOE utiliza la aprobación de leyes nacionales sobre el feminismo, los derechos del colectivo LGTBIQ+ o las personas vulnerables como cobertura para el resto de su gestión. En este punto, León defendió que no acepta lecciones de políticas sociales de un partido que, en sus palabras, ni es socialista ni es obrero. Recordó que las leyes de igualdad y de protección al colectivo LGTBI en el archipiélago llevan la firma de un presidente nacionalista, y reivindicó el trabajo de Ana Oramas con las pensiones contributivas y de Cristina Valido y el alcalde de Santa Cruz en la creación del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

El voto a la investidura de Sánchez y la distancia con Vox

Otro de los ejes de la entrevista fue el pragmatismo de Coalición Canaria en Madrid y su política de alianzas. Ante el reproche de Castañeda por el voto favorable de la diputada Cristina Valido a la investidura de Pedro Sánchez en 2023 junto a formaciones separatistas, León puntualizó que cuando Valido emitió su voto, Sánchez ya contaba con los apoyos necesarios para ser presidente. Explicó que la cúpula de su partido sopesó la situación y tomó esa decisión con el fin de obtener beneficios y financiación para Canarias.

Como ejemplo de ese criterio práctico, citó el apoyo al primer decreto de vivienda, argumentando que en el archipiélago existen 680.000 familias viviendo de alquiler y que la norma incluía medidas que aliviaban su situación. Aseguró que tras los resultados del 29 de noviembre, Coalición Canaria volverá a aplicar el modo canario de hacer política impulsado por el presidente Fernando Clavijo, consistente en sentarse a dialogar con quien gobierne para defender los intereses de las islas.

No obstante, León estableció una diferencia entre el Partido Popular, con quien gobiernan en el Ejecutivo autonómico y en el Cabildo de Tenerife, y Vox. Matizó que lo expresado por Cristina Valido fue que no firmarían ningún acuerdo con el partido de Santiago Abascal. Aunque reconoció la existencia de pactos municipales con Vox en ayuntamientos como Granadilla y Arona —los cuales afirmó que no le gustan a título personal—, subrayó que el Congreso de los Diputados tiene capacidad legislativa sobre todo el territorio nacional. Para la candidata, Vox representa un retroceso en derechos sociales, niega la violencia de género y propone eliminar el Estado de las autonomías, algo que un partido nacionalista debe rechazar.

Legislación sobre violencia de género y el altercado en Adeje

Como abogada especialista en violencia de género, León abordó junto a Castañeda las posibles mejoras del ordenamiento jurídico actual. El presentador expuso la situación de los padres que sufren daños a través de sus hijos por parte de sus exparejas mujeres, señalando que esa conducta no recibe el nombre legal de violencia vicaria cuando la ejerce una mujer, lo que a su juicio alimenta los discursos que niegan la violencia machista.

León coincidió en que existen padres que se sienten desprotegidos en los juzgados y afirmó no estar cerrada a mejorar la legislación para abordar nuevas realidades sociales sin desmerecer la protección a las mujeres y a los menores. Añadió que determinadas leyes de avance social se redactaron cuando un partido político concreto utilizó el feminismo como elemento de confrontación entre hombres y mujeres, frente al feminismo integrador que ella defiende citando el ejemplo de su propio padre en el sur de Tenerife hace cuarenta años.

Durante el diálogo también tuvo palabras de reconocimiento para la consejera de Vox en el Cabildo, Ana Salazar, de quien destacó su capacidad de diálogo, y valoró el altercado ocurrido ayer en el pleno del Ayuntamiento de Adeje entre el concejal de Vox, Cristian, y el de Podemos, Gabriel. León indicó que sus compañeros le trasladaron que el incidente no fue tan grave como se ha relatado, definió al edil de Vox como una persona comedida que pudo cometer un error y señaló que el representante de Podemos, con quien ella misma ha tenido enfrentamientos dialécticos, suele emplear formas sibilinas en el debate, aunque recalcó que no justifica ninguna falta de respeto.

Soberanía y relaciones con Marruecos

En el tramo final de la entrevista, pregunté a la candidata por la posición de Coalición Canaria respecto a Marruecos y la defensa de la soberanía del archipiélago. Moreno puso sobre la mesa la información publicada el lunes por Libertad Digital Canarias sobre la intención de una empresa estatal marroquí de comprar la división de Boluda, una operación que, según expuso el periodista, carece de rentabilidad económica clara pero otorgaría a Rabat información estratégica sobre el tránsito militar, energético y alimentario de las islas.

Patricia León respondió apelando de nuevo al modo canario de hacer política. Señaló que Marruecos es un vecino geográficamente cercano con el que existen lazos históricos, mencionando a los canarios que convivieron en El Aaiún, y con el que interesa mantener una buena relación, pero sin perder un ápice de autonomía ni de seguridad nacional. Para proteger las islas frente a las pretensiones del reino alauita, destacó que Coalición Canaria ha reclamado al Estado español estar presente como interlocutor en todas las reuniones bilaterales entre España y Marruecos en aquellos asuntos que afecten al archipiélago.

Respecto a si se debería cancelar la venta de Boluda a la compañía pública marroquí, la candidata al Senado afirmó que no cuenta con todos los datos ni con la autoridad competente para pedir su anulación directa. Aunque admitió comprender que se pueda interpretar este movimiento empresarial como una amenaza o un ataque a la soberanía, concluyó que antes de tomar una decisión de tal calado prefiere sentarse a dialogar y valorar todas las consecuencias.