PP y Vox lograrían una mayoría holgada en Canarias mientras la izquierda pierde fuelle

Los datos difundidos por Electodatos reflejan un cambio de tendencia en el mapa político del Archipiélago a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. En apenas dos semanas, coincidiendo con el cierre y registro de las listas electorales en las dos provincias canarias, el tablero se ha inclinado hacia el centroderecha. Si el pronóstico anterior de Electodatos situaba un empate técnico entre bloques con seis diputados para el PSOE, cuatro para el PP, tres para Vox, uno para el Frente Amplio y uno para Coalición Canaria, el último sondeo de Sociométrica recogido por la misma plataforma altera el reparto de los quince escaños en juego.

En esta actualización, el Partido Popular escala hasta los seis representantes, el PSOE baja a cinco, Vox consolida tres actas, Coalición Canaria retiene la suya y la coalición de izquierdas Unidad del Pueblo Canario (UPC) se queda fuera del Congreso con cero diputados. La aritmética deja una lectura clara para las Islas. La suma de PP y Vox alcanza los nueve escaños frente a los cinco que retienen los socialistas, otorgando al bloque constitucionalista una mayoría cómoda en el territorio insular.

Mayoría cómoda para el bloque de PP y Vox

El salto del Partido Popular de cuatro a seis escaños en este tramo de octubre le permite igualar el resultado que obtuvo en los comicios de julio de 2023. La formación ha cerrado unas candidaturas que combinan perfiles de gestión económica y experiencia parlamentaria. Por la provincia de Las Palmas, el exsenador Sergio Ramos encabeza la plancha al Congreso, acompañado en los primeros puestos por María Teresa Ortega y Guillermo Mariscal. En Santa Cruz de Tenerife, la lista la lidera Gustavo González de Vega, hasta ahora viceconsejero de Economía e Internacionalización del Ejecutivo autonómico, seguido por la teniente de alcalde de Los Realejos, Noelia González Daza. El electorado moderado que hace dos semanas mostraba dudas vuelve a concentrar su papeleta en torno a la lista popular tras definirse los nombres que defenderán la rebaja de trabas administrativas y el respeto al fuero isleño.

A ese avance se suma el crecimiento de Vox, que pasa de uno a tres diputados y triplica su representación respecto a 2023. Para entender este incremento hay que atender a un factor clave en la circunscripción occidental. En las elecciones generales de 2023, el partido de Santiago Abascal no pudo concurrir al Congreso por Santa Cruz de Tenerife por un problema en la tramitación de su lista. Ahora sí tendrá papeleta en los colegios tinerfeños, con una candidatura encabezada por el portavoz municipal en la capital, Alejandro Gómez, junto a la enfermera Sara Daroca y el profesor universitario Naím Yánez. En Las Palmas repite como número uno el actual diputado Alberto Rodríguez Almeida, escoltado por Inés Cuartero y Adrián Rubio. Además, la decisión de Vox de no presentar candidatos propios al Senado en Canarias para no dividir el voto frente al PSOE refuerza la sintonía electoral de ambos partidos ante el votante que busca un cambio de ciclo en Madrid.

El desgaste del PSOE pasa factura en las Islas

El PSOE pasa de resistir con seis asientos hace dos semanas a perder un diputado y quedarse con cinco representantes. La dirección regional encabezada por Ángel Víctor Torres ha apostado por el continuismo en la confección de sus planchas. En Las Palmas repite la expresidenta insular Dolores Corujo, con Luc André Diouf de número dos, mientras que en Santa Cruz de Tenerife abre la lista el exconsejero José Antonio Valbuena, acompañado por Marta Arocha.

La caída de ese sexto escaño evidencia que el mensaje de movilización contra la derecha pierde eficacia cuando el ciudadano contrasta las promesas con su economía doméstica. El encarecimiento de la cesta de la compra, el aumento de las cotizaciones que lastran a las pymes isleñas y la falta de respuestas del Gobierno central ante la crisis migratoria en las costas de El Hierro o Lanzarote pesan más en el ánimo del votante que las consignas de campaña.

El naufragio de la UPC y la división a la izquierda

El cambio más brusco de estas dos semanas se produce a la izquierda del PSOE. En la estimación previa, Electodatos otorgaba un escaño a este espacio bajo las siglas del Frente Amplio, manteniendo el acta que Sumar logró por Las Palmas en 2023. Sin embargo, tras registrarse la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC) —integrada por Nueva Canarias, Movimiento Sumar, Podemos e Izquierda Unida—, el sondeo de Sociométrica rebaja su expectativa a cero diputados.

La alianza encabezada por Luis Campos (Nueva Canarias) e Iratxe Serrano (Podemos) en Las Palmas, y por Marisol Collado (Sumar) y Francisco Santamaría (IU) en Santa Cruz de Tenerife, nace lastrada por dos fugas de voto. Por un lado, Drago Canarias ha rechazado integrarse en la coalición y presenta listas propias lideradas por el exdiputado Alberto Rodríguez en Tenerife y por Héctor Morán en Las Palmas, dividiendo al electorado alternativo. Por otro lado, Nueva Canarias llega a las urnas debilitada en su feudo de Gran Canaria tras la escisión de los alcaldes del norte que fundaron Primero Canarias. En el sistema electoral español, la suma de aparatos políticos no garantiza mantener un escaño cuando la base electoral se fragmenta.

Coalición Canaria resiste y conserva su plaza en Madrid

En medio de la polarización nacional, Coalición Canaria logra conservar su diputado en las dos mediciones publicadas por Electodatos. Los nacionalistas fían su resistencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife al perfil de Cristina Valido, quien vuelve a encabezar la lista a la Cámara Baja con un discurso centrado en la defensa presupuestaria del Archipiélago y del Régimen Económico y Fiscal.

En la provincia de Las Palmas, la formación de Fernando Clavijo concurre en alianza con Primero Canarias, situando al alcalde galdense Teodoro Sosa y a María Fernández en los dos primeros puestos de una lista que también incorpora como número cuatro a la exdirigente de Nueva Canarias, Minerva Alonso. Aunque el segundo escaño por la provincia oriental se mantiene lejos por el empuje de PP y Vox, retener el acta tinerfeña permite a Coalición Canaria seguir contando con voz propia en el Congreso durante la próxima legislatura.