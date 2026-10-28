Tenerife plantea invertir 1,2 millones en el Teide y plantar 10.000 cedros canarios

El Cabildo de Tenerife propone destinar 1.201.180 euros a un programa para recuperar y conservar el retamar de cumbre y los bosques de cedro canario del Parque Nacional del Teide, con actuaciones previstas hasta noviembre de 2028.

La iniciativa contempla nueve líneas de trabajo dirigidas a mejorar el estado de los ecosistemas de alta montaña, favorecer la regeneración de la vegetación autóctona y obtener información científica sobre la evolución de las actuaciones.

Entre las principales medidas figura la plantación de 10.000 cedros canarios durante 2027 y 2028 para reforzar las poblaciones existentes y recuperar esta especie característica de la alta montaña de Tenerife.

Del vivero a las nuevas plantaciones

El programa abarcará todo el proceso de recuperación del cedro, desde la recogida de semillas en el medio natural hasta su reproducción en vivero, plantación y posterior seguimiento.

Las nuevas plantas se introducirán prioritariamente en aquellas zonas donde anteriores trabajos de restauración hayan registrado mejores resultados, teniendo en cuenta además las condiciones de humedad y climatología para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Durante 2028 también se recogerán frutos y semillas de ejemplares adultos y aquellas dispersadas de forma natural por aves como el mirlo capiblanco.

Con ese material se prevé producir en vivero al menos otros 10.000 ejemplares viables, que servirán para futuras campañas de restauración y reposición.

Un censo de los cedros del Teide

Otra de las actuaciones será elaborar un censo georreferenciado de las poblaciones naturales y restauradas de cedro canario entre 2026 y 2028.

En una primera fase se realizará el seguimiento de las plantaciones efectuadas durante 2024 y 2025. Posteriormente se analizarán también las poblaciones naturales y las restauraciones anteriores a 2024.

El estudio permitirá conocer la localización de los ejemplares, su estado fitosanitario, sus tasas de supervivencia y las zonas con mejores condiciones para nuevas plantaciones.

Recuperación del retamar de cumbre

El programa incluye además actuaciones específicas para mejorar el retamar de cumbre mediante campañas de recogida de semillas de especies autóctonas, con especial atención a los endemismos de la alta montaña.

Las semillas serán incorporadas al Banco de Germoplasma del Parque Nacional del Teide para su conservación y posterior producción en vivero.

Parte de las plantas obtenidas se empleará en actuaciones de restauración dentro del parque y otra parte se destinará a ampliar las colecciones del Jardín Botánico Wolfredo Wildpret.

El proyecto también prevé desarrollar una aplicación móvil basada en ArcGIS Field Maps para consultar sobre el terreno la distribución de las especies, las zonas restauradas y la evolución de los ejemplares plantados.

La herramienta permitirá además registrar datos sobre floración y producción de semillas, que servirán para planificar nuevas campañas y estudiar cómo evolucionan estas especies ante los efectos del cambio climático.