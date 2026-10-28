Unos 60 pacientes esperan cama en Urgencias del Insular y Satse alerta de saturación

Alrededor de 60 pacientes permanecían este martes 27 de octubre pendientes de ingresar en planta desde el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria por falta de camas disponibles, según ha denunciado Satse Canarias.

El Sindicato de Enfermería alerta de una situación de saturación que, asegura, está obligando a decenas de personas a permanecer durante horas e incluso días en camillas situadas en los pasillos de Urgencias.

Satse sostiene que estos espacios están diseñados para una atención transitoria y no para albergar durante periodos prolongados a pacientes que ya necesitan un ingreso hospitalario.

Satse reclama agilizar los ingresos

El sindicato considera que mantener a pacientes pendientes de ingreso en los pasillos afecta a su intimidad, descanso y condiciones de atención, además de dificultar el acompañamiento de familiares y la comunicación de información clínica.

La organización recuerda que el pasado 30 de septiembre ya trasladó a la Gerencia del hospital la necesidad de adoptar medidas ante posibles incrementos de la presión asistencial.

Ahora reclama una respuesta que permita agilizar los ingresos, mejorar la disponibilidad de camas y reforzar los recursos necesarios para reducir la presión sobre el Servicio de Urgencias.

Sobrecarga para el personal de Enfermería

Satse también advierte de las consecuencias para las enfermeras, que deben atender simultáneamente a pacientes distribuidos entre boxes, áreas de observación y espacios habilitados en los propios pasillos.

El sindicato relaciona esta situación con una mayor sobrecarga asistencial y con la falta de espacios adecuados para prestar los cuidados.

Satse asegura que mantendrá el seguimiento de la situación y continuará reclamando medidas para reducir la presión en Urgencias y evitar que los pacientes pendientes de ingreso tengan que permanecer durante horas o días en los pasillos del Hospital Insular.