Afecciones al tráfico en Gran Canaria por el soterramiento de Belén María

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, habilitará diversos itinerarios alternativos provisionales durante la noche de este jueves en la GC-1/AM a su paso por la capital grancanaria. El motivo de estas modificaciones circulatorias reside en el avance técnico de los trabajos orientados al soterramiento de la rotonda de Belén María, una intervención de calado para la conectividad del entorno.

La actuación sobre el trazado se ejecutará en una franja horaria acotada para minimizar el perjuicio a la actividad cotidiana de los ciudadanos y al transporte de mercancías. En concreto, el dispositivo estará vigente entre las 22:00 y las 01:00 horas, periodo en el que se procederá a la configuración de los desvíos de tráfico en la calzada orientada en sentido norte, en dirección al recinto portuario.

El tramo afectado por estas modificaciones comprende el sector ubicado entre el paso inferior de acceso a la calle Pérez Muñoz y la glorieta de Belén María. En este punto resultará indispensable interrumpir de forma temporal la circulación con destino al Puerto, lo que obligará a canalizar el flujo rodado habitual hacia vías secundarias preparadas al efecto.

Según ha especificado el departamento autonómico, los vehículos que circulen por la GC-1/AM hacia el área portuaria y el polígono industrial de El Sebadal deberán tomar el paso inferior hacia la calle Pérez Muñoz. A partir de esa intersección se establecerá una segregación: el tráfico pesado circulará por la calle Gordillo a través del carril bus habilitado, mientras que los vehículos ligeros y turismos proseguirán su itinerario por la calle La Naval.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha recomendado a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación suficiente para evitar imprevistos. Del mismo modo, se solicita prestar la máxima atención a la señalización circunstancial desplegada en los tramos afectados para garantizar la seguridad vial tanto de los usuarios como de los operarios.

Esta fase de las obras se inscribe en el proyecto de soterramiento de la avenida Marítima y la remodelación de los enlaces entre Belén María y Torre Las Palmas. La meta de esta primera etapa consiste en descongestionar el nudo viario del acceso norte de la ciudad y dinamizar una arteria clave para la competitividad económica de la isla.